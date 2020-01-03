Учёные рассказали об образовании стратосферных перламутровых облаков
- 03.01.2020, 09:48,
- Развлечения Наука и Жизнь
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Сотрудники Gismeteo рассказали об образовании редчайшего атмосферного явления – перламутровых облаков, которые были обнаружены ими около Полярного круга. Они сформировались в результате серии вспышек, произошедших в стратосфере планеты.
Учёные рассказали об образовании стратосферных перламутровых облаков
Большинство учёных не относит это явление к северному сиянию, но, скорее, к некоторой более красочной и сильнее проявляющейся аномалии. Уникальность перламутровых облаков заключается в том, что для стратосферных слоёв вообще не характерно образование взвешенных продуктов конденсации водяного пара.
Учёные рассказали об образовании стратосферных перламутровых облаков
В науке считается, что перламутровые стратосферные облака формируются при понижении температуры до –85°. Увидеть их удаётся очень редко.
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