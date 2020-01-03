Туркменистан уделяет существенное внимание сохранению экологии

В Туркменистане немаловажное значение уделяется экологической составляющей для благополучного развития страны. Охрана окружающей среды становится основным аргументом в промышленной сфере. Об этом 3 января рассказал доктор технических наук Аллаберды Ильясов,

По словам эксперта выступая с инициативами по рациональному водопользованию, президент Туркменистана последовательно проводит водную политику, которая опирается на принципы позитивного нейтралитета, взаимоуважения и равноправия, на основе общепринятых норм международного права. Приоритетом водной стратегии является решение водохозяйственных вопросов на комплексной основе и с учётом интересов всех государств Центральноазиатского региона.

Отметим, в Туркменистане приняты законы «Об охране природы», «Об экологической безопасности», «Об охране атмосферного воздуха», «О растительном мире», Кодекс Туркменистана «О воде», а также другие законодательные документы в области природоохранной политики.

― Для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, рационального использования водных ресурсов Туркменистана важную роль играет туркменское озеро Altyn asyr, ― поделился эксперт.

Суть проекта строительства искусственного озера в Центральных Каракумах в том, чтобы объединить межхозяйственные и магистральные коллекторы республики в единую систему для сбора и отвода дренажных вод в экологически безопасное место — гигантскую впадину Гарашор.

― Реализуя столь масштабный проект, страна демонстрирует комплексный, инновационный подход к решению проблемы утилизации коллекторно-дренажных вод, которые являются неизбежным следствием орошаемого земледелия. Altyn asyr призвано резко снизить уровень грунтовых вод на орошаемых массивах, вернуть в оборот сотни, тысячи гектаров подтопляемых земель и пастбищ, резко улучшить экологию приоазисных территорий, ― говорит Ильясов.

Добавим, 8 мая 2019 года прошла закладка нового посёлка, которая является одним из первых шагов осуществления «Концепции по освоению региона озера Altyn asyr на 2019–2025 годы».