Глава минздрава Казахстана лично контролирует процесс лечения пострадавших при авиакатастрофе

Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов 3 января навестил женщину, получившую серьезные травмы при авиакатастрофе в районе Алматы. В настоящий момент пострадавшая находится в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии в Нур-Султане, где получает квалифицированную медпомощь, сообщает Today.kz

Бортом специальной авиации её транспортировали в научный центр 2 января. Состояние пациентки определено как среднетяжёлое, но жизненно важные органы не повреждены. Под непосредственным руководством директора учреждения, профессора Нурлана Батпенова проведены обследования костных соединений. Сейчас ведется подготовка к операции.

Пострадавшей оказана ортопедическая помощь. Ей провели блокирующий остеосинтез правого бедра — хирургическая стабилизация для правильного сращивания при помощи фиксирующих конструкций, также произведена фиксация специальной пластиной левой части ключицы.

По информации главы медицинского ведомства, все поступившие в клинические центры, пострадавшие при трагедии лица, получают необходимое лечение. В круглосуточном режиме работают врачи и научные специалисты, контроль за полным процессом лечения не ослабится до конца всех необходимых действий.

Трагическое событие, унёсшее 12 жизней произошло 27 декабря 2019 года.