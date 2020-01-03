Эмомали Рахмон посетил Гиссарскую долину

Президент Таджикистанаи председатель города Душанбе Рустам Эмомали 3 января посетили город Турсунзаде в Гиссарской долине, с целью ознакомления деятельностью местных хозяйств. Об этом сообщило информационное агентство Avesta.

Глава государства сначала посетил тепличный комплекс в дехканском хозяйстве «Доно», где выращивают помидоры. Осмотрев теплицу, лидер нации высоко оценил работу дехкан, и дал им несколько практичных советов по увеличению объёмов выращиваемой продукции.

Эмомали Рахмон порекомендовал председателю города Турсунзаде и местным дехканам, используя существующие возможности обеспечить рынки города Душанбе свежими овощами.

Также таджикский лидер побывал в хозяйстве «Боги Сомон», где выращивают разные сорта виноградов. Хозяйство располагает холодильными складами, в которых хранятся свыше 1 тыс. тонн винограда.

В рамках поездки Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали посетили дом известного дехканина, покойного Ходжи Камола. Они помолились за усопшего.

В хозяйстве «Ходжи Неъмат» на площади 95,6 га цветёт новый виноградник, где выращиваются многие сорта винограда.

Также, помимо выращивания винограда труженики хозяйства «Ходжи Неъмат» занимаются выращиванием саженцев фруктовых и декоративных деревьев.