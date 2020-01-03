Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 3 января встретился с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым Об этом SNG.TODAY сообщила пресс-служба президента Киргизии

В беседе были обсуждены итоги 2019 года и планы на 2020 год по основным направлениям социально-экономического развития страны, по реализации масштабных проектов.

Были затронуты вопросы по реализации программ по развитию регионов и цифровизации, основных направлений Национальной стратегии развития Киргизии до 2023 года.

Президент подчеркнул, что государственная программа по развитию регионов включает в себя ряд мер, нацеленных на экономическое развитие страны, одной из которых является сокращение внутренней миграции. Эта мера положительно повлияет на институт семьи, повысит уровень социальной защиты детей.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что требуют особого внимания запланированные на этот год перекрестные мероприятия между Киргизией и Российской федерацией, а также приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев проинформировал президента о работе органов исполнительной власти, о перспективах их деятельности в 2020 году по выполнению задач, поставленных главой государства.