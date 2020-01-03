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Премьер-министр Молдовы провёл встречу с послом Франции

Премьер-министр Молдовы провёл встречу с послом ФранцииПремьер-министр Республики Молдовы Ион Кику и посол Франции Паскаль ле Дюнф вместе с французскими инвесторами 2 января провели переговоры о внедрении талонов на питание, сообщает государственное информационное агентство МОЛДПРЕС.

Напомним, что закон о талонах на питание вступил в силу в Молдове с 1 января 2018 года. В законе предусмотрено, что талоны выдают работникам дополнительно в конце месяца из расчета 45 леев за рабочий день.

В связи с тем, что в 2019 году отменили льготы за талоны на питание, французские инвесторы выразили крайнюю озабоченность по этому поводу. По их словам, обложение налогами талонов на питание крайне препятствуют реализации их поставленных целей.

Премьер заявил, что правительство Молдавии намерено оказать поддержку развитию бизнеса и уделит этому огромное внимание в ближайшее время. Поскольку правительство не может отменить налогообложение на питание, то решили увеличить сумму на талоны с 45 леев до 55 леев.

В завершение разговора собеседники договорились следить за ситуацией в январе–феврале, а в марте провести заседание с ответственными лицами, на котором будут проанализированы успехи и оценены перспективы применения талонов на питание.





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