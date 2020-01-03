В Туркменистане на 10% выросли пенсии

В Туркменистане с 1 января Нового года на 10% выросли пенсии и пособия, а также заработная плата и стипендии. Увеличенные пенсии уже выдаются пенсионерам страны, сообщает издание «Туркменистан сегодня»

Эта страна в Центральной Азии увеличивает свой экономический, культурный и научно-образовательный потенциал. При этом учитываются интересы каждого жителя, в том числе представителей старшего поколения. Сейчас согласно программе развития цифровой экономики пенсии и пособия переводятся на банковские карты.

— Теперь их владелец без труда может снять деньги в банкоматах или пользоваться картой при любых платёжных операциях, — отмечается в сообщении.

В принятом 30 ноября прошлого года Государственном бюджете Туркменистана на 2020 год большая часть расходов направляется на социальную сферу и финансирование системы соцобеспечения.

Примечательно, туркменские власти учредили звание «Почётный старейшина Туркменистана», которое присваивается пожилым людям за особые заслуги в достижениях страны и укреплении национального единства.

Кроме этого, в Туркменистане с 1991 года отмечается Международный день пожилых людей. В прошлом году 1 октября глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил старшее поколение туркменистанцев с этим праздником.