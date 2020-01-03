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Речь президента Украины одобрила депутат Госдумы Наталья Поклонская

Речь президента Украины одобрила депутат Госдумы Наталья ПоклонскаяПозитивную оценку российского депутата Госдумы Натальи Поклонской получила новогодняя речь лидера Украины Владимира Зеленского. На своей странице «Вконтакте» 2 января она написала пост, в котором объяснила, чем так отличается нынешнее выступление от прошлых.

Напомним, что основная суть речи президента сводилась к необходимости установления единства в Украине. Для этого Зеленский даже иногда переходил на русский и крымско-татарский языки.

Наталья Поклонская подчеркнула, что за выступление Зеленского не стыдно, ведь оно, в отличие от слов прежних президентов, не напоминает унылый партийный доклад времен СССР по ударников и посевную.

«Президент сказал то, что давно уже пора там понять. Показал, что все народы - и есть единая страна. И «правильность» гражданина не зависит от языка, на котором он говорит», - выразила мнение российский парламентарий.

Автор поста указала на еще одну особенность: Зеленский обошелся без «НАТО, окопов и агрессора».

Она добавила, что его слова ей понравились, ведь через них президент пытается обеспечить мир.





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