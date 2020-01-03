Речь президента Украины одобрила депутат Госдумы Наталья Поклонская

Позитивную оценку российского депутата Госдумыполучила новогодняя речь лидера Украины. На своей странице « Вконтакте » 2 января она написала пост, в котором объяснила, чем так отличается нынешнее выступление от прошлых.

Напомним, что основная суть речи президента сводилась к необходимости установления единства в Украине. Для этого Зеленский даже иногда переходил на русский и крымско-татарский языки.

Наталья Поклонская подчеркнула, что за выступление Зеленского не стыдно, ведь оно, в отличие от слов прежних президентов, не напоминает унылый партийный доклад времен СССР по ударников и посевную.

«Президент сказал то, что давно уже пора там понять. Показал, что все народы - и есть единая страна. И «правильность» гражданина не зависит от языка, на котором он говорит», - выразила мнение российский парламентарий.

Автор поста указала на еще одну особенность: Зеленский обошелся без «НАТО, окопов и агрессора».

Она добавила, что его слова ей понравились, ведь через них президент пытается обеспечить мир.