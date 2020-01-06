Вице-премьер Таджикистана Иброхим осмотрел строительство автодороги Душанбе-Бохтар

Заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим 6 января проверил ход строительства автомобильной дороги Душанбе-Бохтар. Об этом сообщило интернет-издание «ASIA-Plus»

Реконструкция указанной автодороги проводится в два этапа. Первый этап предусматривает строительство и реконструкцию 33,2 км, второй этап ― 39,6 км дороги.

После реализации проекта автомобильная дорога Душанбе-Бохтар переквалифицируется с третьей категории (обычная дорога) на категорию «1-Б» (скоростная трасса). Ширина трассы на разных участках составит от 16 до 25 м.

Реконструкцию указанной автодороги осуществляет китайская компания «Синцзян Бейсин ЛТД».

― Вице-премьер подверг критике подрядчиков, которые не могут выполнить намеченные планы по реконструкции автодороги. Он напомнил, что к началу года они должны были выполнить работы на 50%, а завершённые работы составили всего 35%, ― говорится в сообщении.

Иброхим потребовал от руководителей компании и ответственных лиц министерства транспорта своевременно и качественно выполнить строительные работы и сдать объект в намеченные сроки

Полностью завершить реконструкцию автодороги Душанбе-Бохтар намечено к 2023 году.