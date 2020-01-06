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Ветеранам войны в Приднестровье подарили новый реанимационный автомобиль

Ветеранам войны в Приднестровье подарили новый реанимационный автомобильРеспубликанскому госпиталю инвалидов в Приднестровье подарили новый реанимобиль, который был приобретён за счет Программы развития материально-технической базы Фонда капитальных вложений на 2019 год, сообщает Sputnik news.

Как подчеркнули в минздраве, автомобиль будет выезжать к пациентам с нарушениями кровообращения головного мозга. В день количество вызовов может достичь десяти, а то и больше.

По словам главврача госпиталя Дмитрия Чолак, тяжелым пациентам нужна незамедлительная медицинская помощь во время транспортировки, а в обычных «неотложках» сделать это бывает очень сложно.

До этого неврологические специалисты выезжали на вызовы на старой машине марки «Газель». Новый автомобиль оснащен современной техникой, специально для перевозки тяжелобольных пациентов. 

Стоимость «неотложки» составила 1 миллион 40 тысяч приднестровских рублей.

По этой программе за 2019 год количество приобретённых машин составило 12 штук.

Сумма, выданная на обновление автопарка госпиталя, составляет 633 тысячи долларов. 

Напомним, что 9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня окончания Великой Отечественной Войны.





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