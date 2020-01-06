Туркменистан в 2019 году увеличил экспорт лакрицы

— Туркменабатский агропромышленный комплекс «Буян» в прошлом году собрал свыше 54 тыс. тонн солодкового корня. В итоге годовой план выполнен более чем на 102%, — говорится в сообщении.

Туркменистан в 2019 году увеличил экспорт густого и сухого экстракта солодки по сравнению с 2018 годом на 104%. А экспортные поставки солодкового корня в чистом виде выросли на 105%. Об этом сообщает «Бизнес Туркменистан»

Комплекс «Буян» — единственный в своём роде в Туркменистане и входит в состав Объединения «Туркмендермансенагат» туркменского Минздрава. На предприятии работают около 300 человек. Они собирают корень лакрицы на правом и левом берегах среднего течения Амударьи, на территории Лебапского велаята страны.

По оценкам специалистов отрасли, туркменская лакрица по своему качеству и потребительским свойствам считается одной из лучших в мире. Она применяется как основное сырьё в фармацевтической и пищевой промышленности, а также в производстве косметики.

Лакричный промысел в бассейне Амударьи зародился в начале ХХ столетия, точнее, в 1906 году, когда англо-американская фирма «Мак – Андрюс и Ко» поставила прессовальный завод на территорию нынешнего города Туркменабата — административного центра Лебапского региона.

Прессованный корень туркменской солодки и полуфабрикаты из него пользуются высоким спросом и поставляются в США, страны Европы и Азии.