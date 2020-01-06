Туркменистан попал в ТОП-10 стран с самым дешёвым бензином

Туркменистан по итогам 2019 года попал в ТОП-10 стран с самым дешёвым бензином. В стране один литр бензина А-95 стоит 1,5 маната ($0,43). Этот показатель выводит Центрально-Азиатское государство на первое место в Содружестве Независимых Государств и восьмое — в мире. Об этом сообщает GlobalPetrolPrices.com

Согласно рейтингу, опубликованному порталом 30 декабря прошлого года, на девятой строчке расположился Казахстан, где литр бензина продаётся по $0,46. ТОП-10 замыкает Азербайджан с показателем $0,47.

— Средняя цена бензина по всему миру составляет $1,12 за литр, — отмечает портал.

В рейтинге GlobalPetrolPrices.com среди мировых держав по дешевизне бензина лидирует Россия — $0,74, затем идут США — $0,77 и Китай — $1,05 за один литр.

Самый дешёвый бензин в мире в Венесуэле — $0,001 за литр, а самый дорогой — в Гонконге. Там литр бензина стоит $2,32, утверждает портал.

Напомним, главный редактор издания Nebit-gaz Усса Уссаев 21 декабря прошлого года рассказал, что Туркменистан реализует свои нефтепродукты через Государственную товарно-сырьевую биржу в страны Европы и Центральной Азии, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас туркменские нефтехимики работают над увеличением глубины переработки нефти выше, чем на 90%.