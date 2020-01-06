Военные медики Узбекистана повысят квалификацию в Китае

Делегация в составе медицинских специалистов Министерства обороны Узбекистана находится в Юго-западном госпитале третьего Китайского военно-медицинского университета, в городе Чунсин. Об этом сообщает

В университете повышают квалификацию военные медики из более 40 государств.

Узбекистан и КНР наладили тесное сотрудничество, в том числе и в оборонной сфере. В рамках разработанной между минобороны двух стран программы подготовки и повышения квалификации военно-медицинских специалистов ежегодно десятки узбекских военнослужащих обучаются практическим навыкам в престижных китайских военно-медицинских учреждениях.

В рамках поездки прошла презентация, посвящённая деятельности ВС и истории узбекского народа.

Представители узбекской делегации в своих выступлениях рассказали об экономике, культуре и традициях.

― История этой центральноазиатской страны всегда интересовала китайский народ, ― отметили китайские специалисты.

Напомним, в декабре 2019 года представители Минобороны Узбекистана также посетили с рабочим визитом Китай. Цель поездки ― изучение деятельности военной прессы и обмен опытом. Стороны обсудили основные направления сотрудничества между информационными отделами минобороны двух стран.

Добавим, участники подчеркнули усердие, трудолюбие и патриотизм военных медиков Узбекистана.