C новым годом 2019


 
  • 17:24 – Туркменистан в 2019 году увеличил экспорт лакрицы 
  • 12:20 – Барак Обама поделился списком любимых книг: что читал экс-президент в 2019 году 
  • 13:12 – Авиакомпания Wizz Air начнет полеты из Еревана в Вену и Вильнюс с апреля 2020 г 
  • 10:00 – С НОВЫМ ГОДОМ ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!!! 
  • 12:28 – Восточный гороскоп на 2020 год – что ждет всех от Крысы до Свиньи 
  • 20:18 – Из Азербайджана наладили поставки в Австралию наркотиков | а иранцам нельзя! 

Военные медики Узбекистана повысят квалификацию в Китае

Военные медики Узбекистана повысят квалификацию в Китае
Делегация в составе медицинских специалистов Министерства обороны Узбекистана находится в Юго-западном госпитале третьего Китайского военно-медицинского университета, в городе Чунсин. Об этом сообщает национальное информагентство Узбекистана.

В университете повышают квалификацию военные медики из более 40 государств.

Узбекистан и КНР наладили тесное сотрудничество, в том числе и в оборонной сфере. В рамках разработанной между минобороны двух стран программы подготовки и повышения квалификации военно-медицинских специалистов ежегодно десятки узбекских военнослужащих обучаются практическим навыкам в престижных китайских военно-медицинских учреждениях.

В рамках поездки прошла презентация, посвящённая деятельности ВС и истории узбекского народа.

Представители узбекской делегации в своих выступлениях рассказали об экономике, культуре и традициях.

― История этой центральноазиатской страны всегда интересовала китайский народ, ― отметили китайские специалисты.

Напомним, в декабре 2019 года представители Минобороны Узбекистана также посетили с рабочим визитом Китай. Цель поездки ― изучение деятельности военной прессы и обмен опытом. Стороны обсудили основные направления сотрудничества между информационными отделами минобороны двух стран.

Добавим, участники подчеркнули усердие, трудолюбие и патриотизм военных медиков Узбекистана.





  •   Просмотров Сегодня: 16


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Узбекистана встретился с исполнительным секретарем СНГ
    » Дни казахстанской медицины прошли в Таджикистане
    » Президент Узбекистана посетил престижный японский вуз
    » Президент Туркменистана совершит визит в Узбекистан
    » В Сирию прибыла очередная группа армянских специалистов
    » В медицинских учреждениях Еревана в праздничные дни будут установлено дежурство
    » Делегация Минобороны Армении примет участие в международном военно-техническом форуме «Армия -2018»
    » Армения и Китай расширяют военное сотрудничество: Мовсес Акопян встретился с послом КНР
    » Расширяется армяно-индийское сотрудничество в оборонной сфере
    » Путин и Мирзиёев обсудят сотрудничество в экономике и обороне
    » Американский фонд передал армянской армии первую партию медицинских принадлежностей
    » Узбекистан поддерживает Баку в решении о территориальной целостности Азербайджана
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Фонд президента Белоруссии наградил лучших студентов и преподавателей страны

    • 20:11
    • 17
    • 0

    Что будет с зубами, если не фторировать воду

    • 19:25
    • 21
    • 0

    Туркменистан в 2019 году увеличил экспорт лакрицы

    • 17:24
    • 19
    • 0

    Вице-премьер Таджикистана Иброхим осмотрел строительство автодороги Душанбе-Бохтар

    • 15:26
    • 21
    • 0

    Ветеранам войны в Приднестровье подарили новый реанимационный автомобиль

    • 14:42
    • 18
    • 0

    Туркменистан попал в ТОП-10 стран с самым дешёвым бензином

    • 10:58
    • 21
    • 0

    Военные медики Узбекистана повысят квалификацию в Китае

    • 09:47
    • 18
    • 0

    Глава Bek Air изложил свою позицию по поводу недавней авиакатастрофы под Алматы

    • 09:42
    • 18
    • 0

    Российский депутат Оксана Пушкина не поддержала снижение брачного возраста в стране

    • 09:10
    • 18
    • 0

    Возможность покупок в интернете может ухудшить состояние шопоголиков

    • 19:25
    • 53
    • 0

    Как лишний жир провоцирует диабет

    • 19:25
    • 72
    • 0

    Восточный гороскоп на 2020 год – что ждет всех от Крысы до Свиньи

    • 12:28
    • 98
    • 0

    Учеными описаны мощные землетрясения Марса

    • 09:56
    • 76
    • 0

    Чем может помочь интервальное голодание

    • 19:25
    • 82
    • 0

    Туркменистан уделяет существенное внимание сохранению экологии

    • 13:39
    • 83
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56531
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 50750
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47356
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42612
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36474
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35132
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 31998
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 30825
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30007
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29840
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 22959
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22807
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22382
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 19904
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18532
    • 0

    Фонд президента Белоруссии наградил лучших студентов и преподавателей страны

    • 20:11
    • 17
    • 0

    Глава Bek Air изложил свою позицию по поводу недавней авиакатастрофы под Алматы

    • 09:42
    • 18
    • 0

    Российский депутат Оксана Пушкина не поддержала снижение брачного возраста в стране

    • 09:10
    • 18
    • 0

    Военные медики Узбекистана повысят квалификацию в Китае

    • 09:47
    • 18
    • 0

    Туркменистан попал в ТОП-10 стран с самым дешёвым бензином

    • 10:58
    • 21
    • 0

    Туркменистан в 2019 году увеличил экспорт лакрицы

    • 17:24
    • 19
    • 0

    Ветеранам войны в Приднестровье подарили новый реанимационный автомобиль

    • 14:42
    • 18
    • 0

    Вице-премьер Таджикистана Иброхим осмотрел строительство автодороги Душанбе-Бохтар

    • 15:26
    • 21
    • 0

    Речь президента Украины одобрила депутат Госдумы Наталья Поклонская

    • 08:32
    • 61
    • 0

    В Туркменистане на 10% выросли пенсии

    • 10:50
    • 80
    • 0

    Премьер-министр Молдовы провёл встречу с послом Франции

    • 11:36
    • 64
    • 0

    Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым

    • 11:44
    • 67
    • 0

    Эмомали Рахмон посетил Гиссарскую долину

    • 12:18
    • 74
    • 0

    Глава минздрава Казахстана лично контролирует процесс лечения пострадавших при авиакатастрофе

    • 12:36
    • 59
    • 0

    Туркменистан уделяет существенное внимание сохранению экологии

    • 13:39
    • 83
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА