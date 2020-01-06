Российский депутат Оксана Пушкина не поддержала снижение брачного возраста в стране

По ее мнению, подростки младше 18 лет неспособны самостоятельно построить полноценную семью: ни с финансовой, ни с моральной, ни с физической стороны. Она допустила, что снижение брачного возраста «развяжет руки» лицам с преступными наклонностями.
Идею снизить возраст вступления в брак поддержал парламентарий Василий Власов. Он считает, что современные дети взрослеют раньше, чем их сверстники 50-100 лет назад. Они в этом возрасте выбирают профессию, работают. Их права можно расширить.
Что касается брачного возраста, то решение этого вопроса можно отдать в ведение субъектов РФ, предложил депутат.
Власов считает, что возраст совершеннолетия в России можно снизить до 16 лет.