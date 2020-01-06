Российский депутат Оксана Пушкина не поддержала снижение брачного возраста в стране

В семейном законодательстве России могут быть внесены поправки касательно возраста вступления в брак, уточнения оснований для брачных отношений между несовершеннолетними. Инициатором выступил Минюст РФ. Категорически против снижения брачного возраста выступила депутат Госдумы, о чем заявила 5 января, пишет РИА « Новости ».

По ее мнению, подростки младше 18 лет неспособны самостоятельно построить полноценную семью: ни с финансовой, ни с моральной, ни с физической стороны. Она допустила, что снижение брачного возраста «развяжет руки» лицам с преступными наклонностями.

Идею снизить возраст вступления в брак поддержал парламентарий Василий Власов. Он считает, что современные дети взрослеют раньше, чем их сверстники 50-100 лет назад. Они в этом возрасте выбирают профессию, работают. Их права можно расширить.

Что касается брачного возраста, то решение этого вопроса можно отдать в ведение субъектов РФ, предложил депутат.

Власов считает, что возраст совершеннолетия в России можно снизить до 16 лет.