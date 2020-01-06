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Глава Bek Air изложил свою позицию по поводу недавней авиакатастрофы под Алматы

Глава Bek Air изложил свою позицию по поводу недавней авиакатастрофы под Алматы
Владелец авиакомпании «Bek Air» Нурлан Жумасултанов 4 января дал расширенное интервью, в котором детально озвучил свой взгляд, на произошедшую 27 декабря прошлого года трагедию в аэропорту Алматы, сообщает YouTube-канал.

Глава «Bek Air» пояснил, что произошедшее — это злой рок, неудачное наслоение обстоятельств. Судно и экипаж прошли доскональную предполетную подготовку. Самолет благополучно оторвался от земли почти на 6 метров, после его начало раскачивать в разные стороны, к концу полосы летчикам удалось посадить судно, но шасси после команды были уже сложены, борт снесло на грунт, где он пошел юзом по снежному покрытию.

Даже при этих обстоятельствах полная остановка должна была произойти через 800 метров. Протаранив забор, судно должно было остановиться через 50 метров, но в 9 метрах за забором находился дом, от столкновения с которым борт разделило на части, что привело к трагическим последствиям.

—  Команда экипажа действовала строго по правилам, пилоты с работой справились, потери контроля над управлением не было, но эти роковые обстоятельства привели к трагическому исходу. Если авиакомпанию признают виноватой, я ребят не отдам, я сам за них понесу наказание, — сказал Нурлан Жумасултанов.

Напомним, что следственная комиссия, в которой работают члены правительства, завершает свои действия по сбору всей информации, и планирует представить предварительные итоги 10 января этого года.





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