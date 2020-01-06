Фонд президента Белоруссии наградил лучших студентов и преподавателей страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 января поставил подпись под распоряжением, которым официально закрепил директиву совета спецфонда президента. Согласно документу, будет произведено социально направленное финансирование талантливых студентов и отличников средних учебных заведений. Им будут вручены денежные премии и стипендии. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе президента страны

В список премированных попали 77 «лучших из лучших» молодых эрудитов. Это студенты и школьники, победившие, показавшие высокий уровень знаний на престижных олимпиадах, в научных конкурсах и технологических проектах. От имени фонда президента некоторые ребята получат почетный нагрудный знак лауреата.

В решении совета фонд также предусмотрены финансовые поощрения 160 лучшим работникам образования республики, вложившим в своих учеников неординарные знания и любовь к избранной специальности.

Фонд президента республики страны не оставил без внимания и образовательные учреждения. Выделены средства на модернизацию и техническое перевооружение в четырех белорусских «альма-матер».