Мецамор - это цветущая столица древнего княжества 

В 35 км к юго-западу от Еревана, на вершине вулканического холма, расположилась древняя крепость. За тремя концентрическими рядами стен в древности бурлила жизнь, развивались ремесла, шла торговля.

Названная Мецамор в честь берущего начало по соседству притока Аракса, крепость была открыта практически случайно. Как ее называли населявшие ее люди – до сих пор загадка. В середине 60 гг. прошлого века сюда приехали геологи, археологи и другие специалисты. Среди них Корюн Мкртчян, которому принадлежит честь открытия памятника и именем которого назван музей. Молодой геолог обратил внимание на странный шлак, в котором обнаружился мышьяк. При естественных условиях мышьяку там делать было нечего, но его присутствие навело на мысль о том, что здесь в древности были плавильни. Проведенные на этом месте раскопки дали удивительные результаты.

Представленные в музее экспонаты (все более 27 тысяч предметов обнаружены исключительно на территории раскопок и касаются различных исторических эпох) охватывают периоды от энеолита до позднего средневековья. С экспонатами музея знакомит гид-экскурсовод Светлана Тонапетян.

Самые древние экспонаты датируются периодом энеолита, 5-4 тысячелетие до н.э. В то время люди вели оседлый образ жизни, занимались рыболовством, скотоводством, собирательством. В музее представлены орудия труда из камня и кости, обнаружены черепки примитивной глиняной посуды. В этот период важное значение имело использование вулканического стекла – обсидиана – для создания орудий труда. При раскопках были обнаружены штамп-печатка, на которой, по всей видимости, изображено дерево жизни, обсидиановые отщипы-вкладыши, они использовались как ножи.

В ранний бронзовый век (4-3 тысячелетие до н.э, Kур-Aракская культура) население Мецамора продолжало вести оседлый образ жизни. В музее представлены изготовленные из кости орудия для пряжи, амулеты из костей птиц, вкладыши из обсидиана, и уже появились наконечники для стрел, керамика двух цветов – собственно цвета глины и обработанная животным жиром после обжига посуда, черная и лощённая. На посуде даже сохранились следы дыма. В культовых сооружениях обнаружены печатки. Специалисты считают, что печати использовались для орнамента на священном хлебе. Отсюда у армян по сей день сохранился обычай орнамента на гате. В раннем бронзовом веке люди жили в овальных помещениях, в центре жилищa располагался очаг, украшенный антропоморфными фигурами. То есть очаг служил не только источником тепла и способом приготовления пищи, но был связан с культом огня.

В средний бронзовый век (середина 3 тысячелетия до н.э) Kур-Aракская культура переживает падение из-за климатических катастроф, чередовавшихся засух и потопов. Люди оставили некогда цветущий край и стали вести кочевой образ жизни. В период с 23 по18 вв до н.э. тут не жили.

Со второй половины 2 тысячелетия до н.э. здесь поселились этнические носители Cеван-Aрцахской, Кармир-Бердской, Ван-Урмийской культур. В музее представлен их культурный почерк. Много экспонатов из захоронений, в основном чёрная керамика, красная с чёрным орнаментом, геометрическим узором.

Именно в этот период строится первая ограда. Сначала неупорядоченная ограда, впоследствии она охватит весь периметр поселения. В этот же период начинают обрабатывать бронзу, в музее хранится уникальный экземпляр работы того периода из мышьяковой бронзы. Да, тогда бронзу получали соединением бронзы и мышьяка, однако сплав получался хрупким, а само производство было токсичным.

Другой экспонат гигантский кувшин. Своеобразный пазл древнего мира, он собран из 150 осколков и установлен в музее. В таких кувшинах наши прапрапрабабушки хранили зерно.

В поздний бронзовый век, около 16 в до н.э, Мецамор стал мощной крепостью. О большом населении говорит обширный некрополь. В музее представлены экспонаты, обнаруженные на территории храмового комплекса. Предметы культа, связанные с небесными телами – Солнцем, Луной и видимыми невооруженным глазом планетами. Что интересно, некоторые предметы украшены изображениями львов. Специалисты считают, что в тот период на территории Армении водились цари зверей.

Предметы украшены изображениями, коз и свастик - символов солнца и бесконечности. В этот период появляются украшения из драгоценных и полудрагоценных камней и глины. Есть и из лазурита, что является ярким свидетельством торгового обмена. О торговых обменах говорят раковины из Средиземноморья и Персидского залива.

Обнаружено большое количество предметов из олова. Как подтверждают исследования, на Армянском нагорье и Ближнем Востоке мало месторождений олова, было невозможно обеспечить нужное количество для плавки бронзы, так как в эпоху позднего бронзового века мышьяк заменили оловом, получив бронзу высокого качества. В регион олово поступало по торговым путям. В то время было два пути – на западе с Британских островов и территория нынешней Испании, на востоке – территория нынешнего Афганистана. Конкретно откуда поставлялось олово в Мецамор, пока не установлено.

В Мецаморском музее покоится Альфред. Это воссозданное погребение позднего бронзового века со скелетом и погребальной утварью. Был захоронен мужчина средних лет (35-40), которого археологи условно назвали Альфредом. Возраст для тех лет весьма почтенный. Рост мужчины составлял около 170 см. По обычаю того времени, в земле вырывали камеры, обкладывали камнями. Вместе с усопшим клали утварь, еду, предметы, которые он использовал при жизни, орудия труда, украшения. Камеры были ориентированы север-юг или запад-восток. По результатам исследований сотен захоронений, специалисты пришли к выводу, что в бронзовый век мужчин обычно хоронили на правом боку, а женщин на левом, в позе эмбриона. Это символизировало представления наших предков о двух частях мира, правое положительное, левое отрицательное. Что, вероятно, было не слишком лестно для представительниц прекрасного пола.

В позднюю бронзу Мецамор превратился, можно сказать, в индустриальный город древнего мира. В музее представлены предметы, с помощью которых древние мастера обрабатывали металл и создавали орудия труда и предметы искусства, украшения, браслеты, серьги, и даже пинцеты, что свидетельствует о высоком вкусе женщин. В «промышленной зоне» Мецамора обнаружено более двух десятков печей-плавилен.

В железный век (около 13 в до н.э) из-за войн на Ближнем Востоке прекратилась торговля и возникла острая нехватка олова. Нашим предкам пришлось перейти к обработке другого металла – железа. На удивление, это привело к еще большему расцвету города и увеличению его населения. В музее представлены предметы быта и культа. В 11-9 вв до н.э. окончательно формируются городские кварталы.

С 8 в. до н.э. территория находится под явным экономическим и культурным влиянием Урартского царства. Браслеты с змеиными головами, орудия труда, бусы, часть бронзового пояса, украшенного выпуклым типичным урартским орнаментом – всадники и коней, заколки для волос. В послеурартский период, 6-4 вв до н.э, появляются изделия из серебра, финикийского стекла. Есть стенды с экспонатами средневековья 9-18 вв н.э. Предметов раннего средневековья не обнаружено.

Буквально за порогом музея начинается сам исторический памятник. Как поясняет Левон Мкртчян, руководитель музея, Мецамор расположен на двух холмах, большом и малом, на территории около 35 га. Наиболее изучена часть между 2 и 3 крепостными стенами, примерно то, что в средневековье соответствовало бы внутренней части крепости. На три четверти Мецамор окружен прудами и болотами.

«Надо сказать, что жители древнего Мецамора вполне успешно использовали природный ландшафт. Представьте, что вы путешествуете во времени на несколько тысяч лет назад. Перед вами бескрайняя равнина, болотистая местность, и на ровном плато возвышаются эти холмы. Они имели поистине стратегическое значение, и, думается, именно благодаря своему расположению Мецамору удалось добиться такого процветания. У него были неплохие торговые отношения с Вавилоном, Египтом, другими центрами древнего мира. Это была цветущая столица небольшого княжества», - констатирует Левон Мкртчян.

Чтобы обезопасить себя, жители Мецамора успешно использовали каменные утесы и глыбы, создавая стены так называемой циклопической кладки.

Часть широкой каменной террасы использовалась древними жителями Мецамора в качестве площадки для культовых мероприятий под открытым небом. Пол украшен изображениями светил, воды-рек, а также углублениями круглой формы. Сейчас сложно говорить, каким было их прикладное назначение. «Счастье, что это уцелело, потому что планировалось превратить это в каменоломню. Трудно говорить, к какому именно периоду относится сооружение, однако, поскольку остальные слои принадлежат к 3 тысячелетию, вероятно, и оно того же периода. Такие же есть в Агараке и других местах», - рассказывает Левон Мкртчян.

Ниже расположен храмовый комплекс, эта часть датируется 1 тысячелетием до н.э. Обнаружены пять святилищ, два изучаются, еще три законсервированы. К сожалению, значительная часть деталей открытых для специалистов святилищ была из необожженной глины и потеряна. Сейчас они изучаются, их пытаются реконструировать. Как свидетельствуют раскопки, святилища не сообщались и были разделены широкой стеной. Древняя стена крепости проходит ниже святилища, однако не испытывавшие священного трепета к чужой религии урарты впоследствии проложили новую стену прямо через древнее святилище.

Что интересно, при раскопках не обнаружены следы потолка, это наводит специалистов на мысль, что крыша была либо земляной и освещение попадало через окно в крыше, либо соломенной. «Этот уникальный храмовый комплекс священное место даже для современных сельчан. К размышлению современных этнографов. Во время раскопок местные сельчане приходили сюда и стали поклоняться пещерке в углу святилища. Тут даже принесли в жертву петуха», - говорит Левон Мкртчян. «А это следы змей», - показывает он на длинный отпечаток на песке святилища.

Не менее уникальный, выражаясь современным языком, литейный завод древнего Мецамора. Производственная часть состояла из плавки и литья. «Целый комплекс. Привозили сырье, обогащали, очищали, плавили. Ямы и русла – все это части комплекса. Обнаружено также большое помещение - хранилище с большим числом кирпичей. Все было покрыто землей, и поскольку время и люди постарались все смешать, трудно точно датировать отдельные периоды. Предполагаем, что создание завода пришлось на расцвет Мецамора, но возможно, что сначала здесь обрабатывали бронзу, потом железо. Далеко не все тут раскопано», - сообщил Левон Мкртчян.

Одно из наиболее выдающихся мест в Мецаморе - древняя обсерватория. По мнению специалистов, наши предки в 2800-2600 гг до н.э. наблюдали здесь за небесными светилами. Астрофизик Эльма Парсамян по итогам исследования Мецаморской обсерватории пришла к выводу, что древние ученые отслеживали путь Сириуса и по нему отсчитывали начало года. Сама Парсамян выделила три зоны наблюдений.

Крепостные стены, считают специалисты, относятся к расцвету Мецамора, железному веку. Хотя не исключено, что некоторые могут быть построены на более старой кладке. 2 и 3 линии лучше видны с восточной стороны, где полностью или частично раскопаны. Высота крепостных стен от полутора до двух метров, ширина линии доходит до 2.6 метров.

С 2013 г в Мецаморе проводят раскопки археологи из Института археологии Варшавского университета, они обнаружили свидетельства разрушения и захвата древнего города. Сейчас польская экспедиция изучает недавно обнаруженный новый квартал. «Результаты очень хорошие для понимания некоторых периодов железного века. Наши польские коллеги в скором времени опубликуют результаты экспедиции», - отметил Мкртчян.

За крепостной стеной Левон Мкртчян показывает вход в древнюю пещеру. В советские годы он был украшен туфом и выглядит вполне современно, а в древности, полагают специалисты, служил частью системы водовода.

Подземелье обдает холодом и тревогой. Через несколько метров тоннель сужается и приходится передвигаться согнувшись, чтобы не задеть низко нависший свод. Так же неожиданно тоннель расширяется. В луче фонарика видна густая паутина и потревоженные светом пауки.

Занятая изучением паутины у себя над головой, я вдруг явственно услышала рядом шипение. Стараясь не шуметь и не суетиться, мы, тем не менее, максимально быстро ретировались, оставив мрачный тоннель его шипящей хозяйке. А воображение подсказывало, что ее далекие предки вдохновили древних умельцев Мецамора на создание великолепных произведений, хранящихся ныне в музее.