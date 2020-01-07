Эксперт Михаил Погребинский рассказал о будущих трудностях президента Украины

Новая власть Украины в 2019 году разработала и представила достаточно амбициозный план развития страны. Но, несмотря на результаты, достигнутые в этом направлении, рейтинг президента страны стал снижаться. Что ожидать от правительства Украины в 2020 году и с какими трудностями предстоит столкнуться Зеленскому, проанализировал директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, сообщает « Газета.ru ».

В 2019 году в Украине был реализован ряд реформ. Впервые за всю историю страны к власти пришел неопытный политический деятель Зеленский, а партия «Слуга Народа» заняла лидирующую позицию в Верховной раде. В ходе предвыборной кампании президент обещал разрешить конфликт на территории Донбасса. Было ожидаемо, что основной акцент будет сделан именно на этой проблеме, сообщает эксперт.

Погребинский отмечает, что кое-какие результаты все-таки были достигнуты. Так, 9 декабря прошла встреча с «нормандской четверкой». До саммита Киев должен был выполнить ряд условий — утверждение «формулы Штайнмайера» и распределение сил в Золотом и Петровском. По сей день неясна ситуация с предоставлением особого статуса Донбассу. Верховная рада вернется к рассмотрению данного вопроса уже в 2020 году.

Другим значимым событием стал обмен заключенными с Российской Федерацией, в ходе которого Украина вернула своих моряков, задержанных в результате событий в Керченском проливе.

По словам эксперта, одной из главных проблем на повестке этого года являются намерения и позиции националистов, а также взаимодействие Зеленского с национал-радикалами. Считается важным определить состав правительства Украины. Не обойдут стороной президента и проблемы с завышенными тарифами на ЖКХ.

Подводя итоги, важно упомянуть, что в конце 2019 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение о транспортировке газа через территорию Украины. Погребинский подчеркивает, что в 2020 году украинские власти должны будут приложить максимум усилий по нескольким направлениям. И, в зависимости от решений Зеленского, страна может претерпеть ряд значимых изменений за год.