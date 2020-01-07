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В Молдове повысились тарифы на междугородние рейсы

В Молдове повысились тарифы на междугородние рейсы
Гражданам Молдовы, ездящим общественным транспортом в другие города и сёла, теперь придётся больше платить за поездки. С 1 января 2020 года цены на транспорт повысились с 48 банов, до 70 банов. Повышение тарифа касается только транспорта с повышенным комфортом, сообщает Sputnik news.

По мнению опрошенных граждан, повышение цен не соответствует качеству, и теперь любая междугородняя поездка будет считаться роскошью. Также люди жаловались на низкие пенсии и зарплаты в Молдове.

Несмотря на своё тяжёлое положение, горожане подчеркнули, что понимают положение извозчиков, которым тоже нелегко, но им можно было бы помочь другими способами.

Власти Молдовы отметили, что повышенный тариф на рейсы будет касаться только тех автобусов и маршруток, которые будут соответствовать безопасности и удобству транспорта.

С 1 февраля по 1 октября 2020 года будет проводиться техосмотр каждого автобуса, после которого транспорту будет присвоена положенная категория комфортабельности и от этого будет зависеть цена на транспортную единицу.





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