На пересечении проспектов Сапармурада Туркменбаши и Атамурада Ниязова в Ашхабаде появится новый автомобильный туннель. Строительство туннеля и подземного пешеходного перехода рядом с ним туркменское правительство обсудило 6 декабря на первом в 2020 году рабочем совещании, сообщает «Туркменистан сегодня»

В частности, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вызванному на совещание хякиму туркменской столицы Шамухаммеду Дурдылыеву провести тендер, чтобы определить строительного подрядчика. Одновременно глава государства акцентировал, что необходимо уделить внимание дизайну стелы, которая будет установлена на круговой развязке над туннелем.

— Объект должен быть построен в строго установленные сроки и с учётом передовых достижений в этой области, — подчеркнул президент.

В связи с неуклонным увеличением в Ашхабаде количества автотранспорта туркменские власти внедрили практику строительства мостов и круговых развязок в местах пересечения загруженных улиц и проспектов.

— Такой подход к решению проблемы даёт положительные результаты. Удачный пример тому — проспект Андалиба, пересекающий туркменскую столицу с севера на юг. Благодаря двух- и трёхуровневым развязкам на всём протяжении проспекта нет ни одного светофора. Это позволяет водителям безостановочно добраться с одного конца города до другого за считанные минуты, — поделился представитель мэрии Ашхабада.

Добавим, в строительстве автомобильных дорог, развязок и мостов в столице Туркменистана участвовало Акционерное общество «Производственное объединение “Возрождение”» (Россия).