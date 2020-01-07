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В Ашхабаде прошла медицинская конференция приуроченная году Нейтралитета

В Ашхабаде прошла медицинская конференция приуроченная году Нейтралитета
В Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева 6 января прошла научная конференция приуроченная провозглашению 2020 года годом «Туркменистан ― родина Нейтралитета». На конференции большое внимание было уделено высокому уровню развития медицины во всех её отраслях за все годы существования нейтрального Туркменистана. Об этом сообщает корреспондент SNG.Today в Туркменистане.

В частности, был обсуждён вопрос подготовки медицинских кадров, непрерывности этого процесса, совместной работе научной деятельности вузовского профессорско-преподавательского состава, студентов и клинических специалистов со специалистами других вузов и научно-исследовательских центров.

― Государственный медицинский университет Туркменистана, расположенный в городе Ашхабаде очень тесно сотрудничает с Астраханским государственным медицинским университетом Российской Федерации. Делегация этих медицинских учебных заведений регулярно проводят совместные научно-практические конференции, на которых обсуждаются такие темы как «Актуальные вопросы экономики и управления здравоохранением», частные узкопрофильные темы такие, например как «Кардиология», «Онкология», «Экология человека и гигиена окружающей среды» и другие, ― рассказала представитель Минздрава Айна Ягшиева.

В ходе конференции участники отметили основную цель проводимой президентом Туркменистана политики в области здравоохранения. Это улучшение здоровья населения, совершенствование инфраструктуры медицины, развитие инноваций, внедрение в медицинскую практику новейших методов диагностики и лечения, укрепление в обществе принципов здорового образа жизни, развитие спорта, развитие международного сотрудничества и конечно подготовка высококвалифицированных медицинских специалистов.





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