Сенатор Алексей Пушков: США будут «цепляться» за Ирак

Американский лидер Дональд Трамп недавно заявил о том, что на бесплатной основе не станет выводить свои войска из Ирака. Российский сенатор6 января выразил мнение о ближневосточной политике Вашингтона. Он считает, что американцы будут активно бороться ради сохранения войск в этой стране Ближнего Востока, сообщает « ВЗГЛЯД ».

Пушков считает, что американцы устранили влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани ради того, чтобы ослабить позиции Тегерана в Ираке. Однако, результат они получили противоположный.

Парламентарий заявил, что в Белом доме осознали свой проигрыш в Сирии. Теперь Трамп серьезно опасается, что и над Ираком потеряет контроль, таким образом, войска американцев перестанут находиться у иранской границы. Ради сохранения позиций американский президент будет выдумывать даже циничные предлоги, чтобы остаться в Ираке.

«Когда Трамп предлагает Ираку заплатить деньги за американские военные базы – он предлагает заплатить за оккупацию и ее последствия», - выразил мнение парламентарий.

Он добавил, что приход американцев обернулся для Ирака разрушениями, беженцами и сотнями тысяч убитых.