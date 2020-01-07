Майкл Помпео обсудил с главой МИД Белоруссии ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 6 января провел беседу с госсекретарем США Майклом Помпео по телефонной связи. Американский политический деятель назвал причины отмены ранее планируемого визита в Республику Беларусь. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе МИД Беларуси

В разговоре Владимир Макей подчеркнул, что американского политика ждут в Минске в удобное для него время. В ходе телефонного общения политиков отмечена актуальность обсуждения вопросов развития межгосударственных отношений, консолидации взаимных усилий по мерам сохранения безопасности в регионе и мире.

В свете последних событий была затронута тема ситуации в ближневосточном регионе, глава внешнеполитического ведомства Белоруссии осудил любые действия, противоречащие Венской конвенции. От имени белорусской стороны министр озвучил призыв соблюдать сдержанность и всеми доступными путями идти к деэскалации конфликтной ситуации. Владимир Макей отметил, что дипломатический кодекс призывает дипломатов решать вопросы на основе международного права, всегда стремиться к обеспечению устойчивой глобальной безопасности.

Напомним, что американская сторона 30 декабря 2019 объявила о визите и спустя день, 1 января 2020 года перенесла поездку на «ближайшее время».