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Жириновского хотят наказать за раздачу денег и чебурек «крепостным и холопам»

Глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба рассказал, как могут наказать лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего деньги и чебуреки «детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам». Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на НСН.

По его словам, депутаты могут указать коллеге на недопустимость его слов или поступков, предложить извиниться, а также проинформировать СМИ о факте депутатского нарушения. Он добавил, что ранее парламентария за нарушение этики могли лишить права выступать на одном или нескольких заседаниях Госдумы, но сейчас такая мера не применяется.

В то же время Аршба подчеркнул, что пострадавших среди участников акции на данный момент нет, но если поступят соответствующие заявления, то они будут рассмотрены.

Жириновский раздавал деньги на Красной площади 5 января, прогуливаясь на новогодней ярмарке возле ГУМа. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры. Происходящее транслировалось в Instagram-аккаунте депутата.

Позднее Аршба заявил, что комиссия по этике обсудит поведение лидера ЛДПР. По его словам, этим вопросом парламентарии займутся после 12 января.

Источник: www.apsny.ge
  •   Arthur Azaryan
  •   FMG.NEWS - TBILISI




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