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Cherchez la femme - самоубийства мужчин в России списали на поведение женщин

Россия по статистике ВОЗ занимает первое место в мире по самоубийствам среди мужчин - 48,3 на 100 тысяч граждан. Средний по миру показатель — 13,9. Причины страшного явления до сих пор объясняют тяжелым наследием лихих 90-х, однако у психологов есть и другие версии.

В докладе ВОЗ о суицидах говорится: «В странах с высоким уровнем дохода мужчины совершают самоубийство почти втрое чаще, чем женщины, тогда как в странах с низким и средним уровнем дохода показатели по обоим полам примерно равны.

Среди молодежи в возрасте 15-29 лет самоубийство является второй главной причиной смерти. В группе подростков в возрасте 15-19 лет самоубийство - вторая причина смерти среди девушек и третья причина смерти среди юношей».

5 стран-чемпионов по добровольному уходу людей из жизни по версии ВОЗ: на первом месте Гайана, на втором — Лесото, Россия третья. За ней следуют Литва и Казахстан.

Психотерапевт, преподаватель Московского государственного педагогического университета Ольга Буланова: «Один из ведущих факторов - наши ужасные, убогие 1990-е годы. В эти годы сильными оказались женщины. Они тянули на себе весь воз, у них было по три-четыре, иногда пять работ. Они меняли свою деятельность, получали новое образование. Почему? Потому что у них дети. А к детям добавлялся еще один ребенок — муж, который иногда спивался, иногда просто не выдерживал нагрузки.

Потом в этих семьях, у этих мощных мамочек вырастали дети. Девочки брали пример с мамы, они становились сильными, ответственными за все и за всех. А сыновья у таких мамочек очень часто бывают достаточно слабыми. Вот первый фактор, его можно назвать «материнская сила».

Второй фактор, как бы банально это ни звучало, заключается в том, что наши мужчины очень легко все проблемы «запивают», и делают это ужасно. Они пьют очень плохой по качеству алкоголь, при этом у них нет никакой культуры его употребления.

У нас любят кивать на Запад: французы пьют, итальянцы пьют... Но они не пьют так, как наши мужчины, не пьют до поросячьего визга. К тому же у южных народов в организме есть фермент, который расщепляет алкоголь. У северных народов, к которым мы относимся по большей части, такого фермента в организме нет, поэтому наши мужчины спиваются на счет «раз».

Третий фактор — отношение общества к мужчинам. От них требуют, они обязаны, они должны. Но они не могут! Ответственность колоссальная, а ресурсов мало. Жена говорит: «Ты что мне принес? Это зарплата? Как на эти деньги можно жить?» Муж один раз это выслушал, второй раз выслушал, а потом сказал себе: не хочу больше этого слушать. Найти выход он сам не может, к психологу ходить не принято. А надо бы уже созреть и понять: если своих способов выхода из сложной ситуации не хватает, то иди к тому, кто знает, как».

/по материалам mk.ru/

Источник: www.apsny.ge
  •   Arthur Azaryan
  •   FMG.NEWS - TBILISI




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