Иранцы в Тбилиси провели акцию в память Касема Сулеймани
У Посольства Исламской Республики Иран в Тбилиси 6 января состоялся траурный митинг в память иранского военного командира Касема Сулеймани.
Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара в Ираке в пятницу на основании приказа президента США Дональда Трампа.
В акции приняли участие около 70 человек, почти все из которых были гражданами Ирана.
62-летний Сулеймани возглавлял элитное подразделение «Аль-Кудс», Региональные силы Корпуса стражей Иранской революции.
Похороны иранского генерала отложили. Причиной иранские власти называют большое количество людей, присутствующих на похоронной церемонии. По данным BBC, в результате давки на церемонии прощания погибли 35 человек и 48 пострадали.
По данным оргкомитета похорон, генерал Сулеймани сегодня не будет похоронен. Новая дата похорон будет объявлена позже.
Источник: www.apsny.ge
- Arthur Azaryan
- FMG.NEWS - TBILISI
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