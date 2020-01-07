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В Гудаури отложили официальное открытие зимнего сезона

Из-за отсутствия снега перенесено официальное открытие горнолыжного сезона в Гудаури, запланированное на 11 января. Об этом сообщает Компания развития горных курортов Грузии.

«С учетом создавшихся климатических условий, из-за отсутствия снега, мероприятие официального открытия сезона 11 января не состоится. Сезон продолжается на тех горнолыжных дорогах, где есть достаточное количество снежного покрова – сноупарк, Кудеби и Коби-Гудаури», — заявляют в компании.

Необычно теплая осень и зима вместе с отсутствием снега уже создали проблемы горнолыжным курортам Грузии. Например, из-за этого в первые дни Нового года возникли проблемы с водоснабжением в Гудаури и Бакуриани. Как объяснили в «Объединенной компании водоснабжения, снег не заполнил резервуары, которые предназначены для получения воды.

Подачу воды на горнолыжном курорте Бакуриани обещают полностью восстановить сегодня вечером. Что касается Гудаури, то комплекс «Редко», где возникли проблемы, уже получает воду.

Источник: www.apsny.ge
  •   Arthur Azaryan
  •   FMG.NEWS - TBILISI




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