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5 фильмов с Николасом Кейджем, которые стоит посмотреть


Сегодня, 7 января, известный актер Николас Кейдж празднует день рождения. Голливудскому красавцу исполнилось 55! В знаковый день журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 5 фильмов с участием легенды кино, которые стоит посмотреть.

От обольстительного мачо до спасателя – кажется, все роли по силам талантливому Николасу Кейджу. За время кинокарьеры актера номинировали на десятки престижных премий, а в 1995-м он сумел завоевать "Оскар". Почетную награду Николас Кейдж получил за участие в фильме "Покидая Лас-Вегас".


Однако и другие роли актера отличились успехом в прокате и получили лестные отзывы от зрителей. Журналисты LifeStyle 24 отобрали  5 работ Николаса Кейджа, которые стоит посмотреть.


"Город ангелов" (City of Angels)


Фильм вышел в прокат в 1998 году и был посвящен режиссеру Доэн Стилу. В романтической киноленте Николас Кейдж сыграл роль Сета Плейда – ангела, которого Бог послал на Землю, чтобы забирать души умерших. Во время очередного задания Сет встречает хирурга Мэгги, в которую влюбляется. Затем ангел должен принять нелегкий выбор – отказаться от бессмертия или же забыть девушку.


"Город ангелов": смотрите трейлер фильма







 


"Семьянин" (The Family Man)


Не менее чувственно Николас Кейдж сыграл и в фильме "Семьянин". По сюжету, главный герой Джек Кэмпбелл – преуспевающий бизнесмен, который в свое время пожертвовал замечательными отношениями ради карьеры. Однако на Рождество судьба сыграла с ним злую шутку: он оказывается в параллельной реальности, в которой все-таки женился.


"Семьянин": смотрите трейлер к фильму







 


"Сокровище нации" (National Treasure)


Молодой американец Бен Франклин Гейтс принадлежит к роду, что верит в легенду о фантастическом сокровище артефактов. Согласно древним рассказам, сокровища, спрятанные родителями-основателями США, каждый раз скрывались. Однако Бен решительно настроен найти артефакты и разбогатеть, ведь имеет подсказки, которые могут привести его к богатству.


"Сокровище нации": смотрите трейлер приключенческого кино







 


"Призрачный всадник" (Ghost Rider)


Фильм снят по мотивам популярного комикса. Чтобы спасти своего отца от смерти, байкер Джонни Блэйз заключил договор с дьяволом. По контракту, ночью мужчина превращается в посланца темных сил, который собирает людскую "дань", Однако добро, которое не исчезло в Джонни, может взять верх над злом.


"Призрачный всадник": смотрите трейлер







 


"Медальон" (Stolen)


Дочь бывшего вора похищают неизвестные. Злоумышленники заявляют, что держат девушку в такси. Для отца, которого сыграл Николас Кейдж, дается несколько часов, чтобы спасти ребенка.


"Медальон": смотрите трейлер боевика










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