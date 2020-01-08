Лучшие рождественские мультфильмы: праздничная подборка для всей семьи

Чтобы полностью почувствовать рождественскую атмосферу, мы советуем вам провести уютные вечера за просмотром праздничных мультфильмов и окунуться в атмосферу сказки и чуда. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас очень интересные и увлекательные мультфильмы, которые подарят вам хорошее настроение.
Главный герой Гринч живет как можно дальше от людей, на высокой горе в пещере, вместе со своим верным псом Максом. Гринч не любит людей, поэтому такое затворничество ему идеально подходит. К тому же, собака выполняет все его пожелания, служит и лакеем, и единственным другом.
Мультфильм "Гринч"
Гринч ненавидит каждого жителя маленького городка, ведь раньше все насмехались из-за его внешности. И вот зеленый монстрик идет на отчаянный поступок – он хочет украсть у всех жителей Рождество. Для горожан этот праздник – один из важнейших в году, его ждут 12 месяцев и тщательно готовятся. Если же Гринчу удастся лихая затея, для городка все обернется настоящей трагедией.
Мультфильм "Гринч": смотрите трейлер онлайн
Дедушка Петсон пообещал своему любимому коту Финдусу лучшее в мире Рождество, но в процессе подготовки что-то пошло не по плану. Сначала поехать в лес за елкой помешала сильная метель. На следующий день Петсон и Финдус таки отправились в путь, но дедушка сильно ушиб ногу.
Мультфильм "Петсон и Финдус" покажет вам историю о невероятной дружбе
Кот Финдус пытается помочь дедушке выздороветь, но выйти из дома за елкой или хотя бы в магазин за продуктами он не может. Удастся ли коту устроить для Петсона сюрприз и какие еще неожиданности их ждут – смотрите в мультфильме.
Мультфильм "Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество": смотрите трейлер онлайн
Герой "Ледникового периода" – мамонт Мэнни – выкатывает рождественский камень (семейную реликвию мамонтов), чтобы показать его своей дочери Персику. Но вот беда – неуклюжий ленивец Сид этот камень повреждает. Мэнни убежден: каждый, кто хоть немного испортит реликвию, попадет в черный список Санта-Клауса и не получит подарка на Рождество.
Мультфильм "Ледниковый период: гигантское Рождество" зарядит вас хорошим настроением
Поэтому Сид отправляется на Северный полюс, чтобы извиниться перед Сантой. Вслед за ним следуют все его друзья. На пути путешественники случайно разрушают мастерскую Санта-Клауса. Теперь всем героям придется спасти Рождество для целого мира.
Мультфильм "Ледниковый период: гигантское Рождество": смотрите трейлер онлайн
Мультфильм "Секретная служба Санта-Клауса" покажет зрителям мир захватывающих приключений Санта-Клауса и его младшего сына Артура. У Санты и его команды случилась неприятная история: одна девочка, которая весь год вела себя хорошо, не получила подарок под елку. Санта в отчаянии – он не понимает, как эльфы могли допустить такую ошибку.
Окунитесь в рождественские приключения вместе с Артуром
Исправить ситуацию решает Артур, который работает в почтовом отделении. Храбрый мальчик решается на опасные приключения ради справедливости.
Мультфильм "Секретная служба Санта-Клауса": смотрите трейлер онлайн
Нико – это маленький северный олень, который никогда не видел своего отца. Ему лишь известно, что папа работает в рождественской упряжи Санты. Все, кому Нико об этом рассказывает – не верят.
"Нико: Путь к звездам"
Нико тоже мечтает работать в упряжи и развозить подарки детям и взрослым. Он сбегает из дома, чтобы научиться у белки Джулиуса летать. Случайно они узнают, что Санте грозит опасность. Поэтому Нико с лесными друзьями отправляется на поиски своего отца.
Мультфильм "Нико: Путь к звездам": смотрите трейлер онлайн
Мультфильм "Полярный экспресс" рассказывает о маленьком мальчике, который не верит в чудеса и, в частности, в Санта-Клауса. Однажды, в канун Рождества, он получает уникальную возможность отправиться на Северный полюс, чтобы лично убедиться в существовании Санты.
Главного героя ждет невероятное приключение
Проснувшись ночью от странных звуков, мальчик выбегает на улицу и видит удивительную картину: прямо возле дома стоит волшебный поезд, кондуктор которого сообщает ему, что поезд направляется на Северный полюс. Именно там все пассажиры смогут увидеть Санта-Клауса. Без колебаний главный герой отправляется в интересное путешествие, где его ждут множество невероятных приключений.
Мультфильм "Полярный экспресс": смотрите трейлер онлайн
Мультфильм "Барби и Щелкунчик" снят по одноименной сказке "Щелкунчик", которую написал Эрнст Теодор Амадей Гофман.
По сюжету Клара получает в подарок от своей любимой тети маленького деревянного человечка в гвардейской форме. Основная задача Щелкунчика – колоть орехи. Однако тетя немного озадачила Клару, сообщив, что внутри деревянного человечка бьется сердце настоящего принца. Поэтому когда часы пробили полночь, в доме начали происходить чудеса.
"Барби и Щелкунчик"
Из крошечной норки в комнате появился злобный Мышиный Король и его солдаты. Только Щелкунчик знал о надвигающейся опасности. Поэтому он оживает, чтобы защитить Клару. Однако Мышиный Король уже успел наложить на девочку заклятие: отныне она будет такой же маленькой, как и ее игрушечный Щелкунчик. Теперь им обоим предстоит отправиться в фантастическое путешествие, чтобы разрушить чары Мышиного Короля.
Мультфильм "Барби и Щелкунчик": смотрите трейлер онлайн