C новым годом 2019


 
  • 17:11 – Турция передала США российский комплекс ПВО С-400 для исследования и кодирования. 
  • 18:44 – Лидер Red Bull связал себя долгосрочным контрактом с австрийской командой 
  • 22:30 – По результатам за 2019 год Армения опередила и Грузию, и Азербайджан | Никол Пашинян 
  • 17:11 – Турция передала США российский комплекс ПВО С-400 для исследования и кодирования. 
  • 19:00 – Фильмы под елку: 10 лучших новогодних фильмов 
  • 20:18 – Из Азербайджана наладили поставки в Австралию наркотиков | а иранцам нельзя! 

Лучшие рождественские мультфильмы: праздничная подборка для всей семьи


Рождество – самый любимый зимний праздник не только детей, но и взрослых. Как можно не любить это уникальное время, когда дома собирается за одним столом вся семья, новогодняя елка горит огоньками, а дом наполнен подарками, любовью и заботой.

Чтобы полностью почувствовать рождественскую атмосферу, мы советуем вам провести уютные вечера за просмотром праздничных мультфильмов и окунуться в атмосферу сказки и чуда. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас очень интересные и увлекательные мультфильмы, которые подарят вам хорошее настроение.


Что посмотреть на праздники в 2020 году


"Гринч" (The Grinch) (2018)


Главный герой Гринч живет как можно дальше от людей, на высокой горе в пещере, вместе со своим верным псом Максом. Гринч не любит людей, поэтому такое затворничество ему идеально подходит. К тому же, собака выполняет все его пожелания, служит и лакеем, и единственным другом.


Новорічні і різдвяні мультфільми
Мультфильм "Гринч"


Гринч ненавидит каждого жителя маленького городка, ведь раньше все насмехались из-за его внешности. И вот зеленый монстрик идет на отчаянный поступок – он хочет украсть у всех жителей Рождество. Для горожан этот праздник – один из важнейших в году, его ждут 12 месяцев и тщательно готовятся. Если же Гринчу удастся лихая затея, для городка все обернется настоящей трагедией.


Мультфильм "Гринч": смотрите трейлер онлайн







"Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество" (Pettson and Findus The Best Christmas Ever Movies) (2016)


Дедушка Петсон пообещал своему любимому коту Финдусу лучшее в мире Рождество, но в процессе подготовки что-то пошло не по плану. Сначала поехать в лес за елкой помешала сильная метель. На следующий день Петсон и Финдус таки отправились в путь, но дедушка сильно ушиб ногу.


Новорічні і різдвяні мультфільми
Мультфильм "Петсон и Финдус" покажет вам историю о невероятной дружбе


Кот Финдус пытается помочь дедушке выздороветь, но выйти из дома за елкой или хотя бы в магазин за продуктами он не может. Удастся ли коту устроить для Петсона сюрприз и какие еще неожиданности их ждут – смотрите в мультфильме.


Мультфильм "Петсон и Финдус 2. Лучшее на свете Рождество": смотрите трейлер онлайн







"Ледниковый период: Гигантское Рождество" (Ice Age: A Mammoth Christmas) (2011)


Герой "Ледникового периода" – мамонт Мэнни – выкатывает рождественский камень (семейную реликвию мамонтов), чтобы показать его своей дочери Персику. Но вот беда – неуклюжий ленивец Сид этот камень повреждает. Мэнни убежден: каждый, кто хоть немного испортит реликвию, попадет в черный список Санта-Клауса и не получит подарка на Рождество.


Новорічні і різдвяні мультфільми
Мультфильм "Ледниковый период: гигантское Рождество" зарядит вас хорошим настроением


Поэтому Сид отправляется на Северный полюс, чтобы извиниться перед Сантой. Вслед за ним следуют все его друзья. На пути путешественники случайно разрушают мастерскую Санта-Клауса. Теперь всем героям придется спасти Рождество для целого мира.


Мультфильм "Ледниковый период: гигантское Рождество": смотрите трейлер онлайн







"Секретная служба Санта-Клауса" (Arthur Christmas) (2011)


Мультфильм "Секретная служба Санта-Клауса" покажет зрителям мир захватывающих приключений Санта-Клауса и его младшего сына Артура. У Санты и его команды случилась неприятная история: одна девочка, которая весь год вела себя хорошо, не получила подарок под елку. Санта в отчаянии – он не понимает, как эльфы могли допустить такую ошибку.


Новорічні і різдвяні мультфільми
Окунитесь в рождественские приключения вместе с Артуром


Исправить ситуацию решает Артур, который работает в почтовом отделении. Храбрый мальчик решается на опасные приключения ради справедливости.


Мультфильм "Секретная служба Санта-Клауса": смотрите трейлер онлайн







"Нико: Путь к звездам" (The Flight Before Christmas) (2008)


Нико – это маленький северный олень, который никогда не видел своего отца. Ему лишь известно, что папа работает в рождественской упряжи Санты. Все, кому Нико об этом рассказывает – не верят.


Новорічні і різдвяні мультфільми
"Нико: Путь к звездам"


Нико тоже мечтает работать в упряжи и развозить подарки детям и взрослым. Он сбегает из дома, чтобы научиться у белки Джулиуса летать. Случайно они узнают, что Санте грозит опасность. Поэтому Нико с лесными друзьями отправляется на поиски своего отца.


Мультфильм "Нико: Путь к звездам": смотрите трейлер онлайн







"Полярный экспресс" (2004)


Мультфильм "Полярный экспресс" рассказывает о маленьком мальчике, который не верит в чудеса и, в частности, в Санта-Клауса. Однажды, в канун Рождества, он получает уникальную возможность отправиться на Северный полюс, чтобы лично убедиться в существовании Санты.


Новорічні і різдвяні мультфільми
Главного героя ждет невероятное приключение


Проснувшись ночью от странных звуков, мальчик выбегает на улицу и видит удивительную картину: прямо возле дома стоит волшебный поезд, кондуктор которого сообщает ему, что поезд направляется на Северный полюс. Именно там все пассажиры смогут увидеть Санта-Клауса. Без колебаний главный герой отправляется в интересное путешествие, где его ждут множество невероятных приключений.


Мультфильм "Полярный экспресс": смотрите трейлер онлайн







"Барби и Щелкунчик" (Barbie in the Nutcracker) (2001)


Мультфильм "Барби и Щелкунчик" снят по одноименной сказке "Щелкунчик", которую написал Эрнст Теодор Амадей Гофман.


По сюжету Клара получает в подарок от своей любимой тети маленького деревянного человечка в гвардейской форме. Основная задача Щелкунчика – колоть орехи. Однако тетя немного озадачила Клару, сообщив, что внутри деревянного человечка бьется сердце настоящего принца. Поэтому когда часы пробили полночь, в доме начали происходить чудеса.


Новорічні і різдвяні мультфільми
"Барби и Щелкунчик"


Из крошечной норки в комнате появился злобный Мышиный Король и его солдаты. Только Щелкунчик знал о надвигающейся опасности. Поэтому он оживает, чтобы защитить Клару. Однако Мышиный Король уже успел наложить на девочку заклятие: отныне она будет такой же маленькой, как и ее игрушечный Щелкунчик. Теперь им обоим предстоит отправиться в фантастическое путешествие, чтобы разрушить чары Мышиного Короля.


Мультфильм "Барби и Щелкунчик": смотрите трейлер онлайн










  •   Просмотров Сегодня: 40


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Апельсины, корица и макароны: как оригинально украсить елку
    » Лучшие Новогодние Ярмарки СНГ 2020 | Ереван в ТОП 5
    » Лучшие Новогодние Ярмарки СНГ 2020 | Ереван в ТОП 5
    » Новогодняя елка Еревана в тройке самых высоких елок в СНГ
    » Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
    » Китайский Новый год 2020: когда отмечают и традиции
    » 15 дел, которые нужно сделать до конца осени: подборка интересных идей
    » Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
    » Как в Кенсингтонском дворце готовятся к Новому году?
    » Саакашвили прокомментировал разразившийся в Грузии скандал
    » Составлены правила идеального сна
    » Ученые: дневное время идеально подходит для половых актов
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Фильмы под елку: 10 лучших новогодних фильмов

    • 19:00
    • 0
    • 0

    Турция передала США российский комплекс ПВО С-400 для исследования и кодирования.

    • 17:11
    • 22
    • 0

    Производство автомобилей в Германии "откатилось" на 22 года назад

    • 16:55
    • 16
    • 0

    Узбекистан намерен экспортировать уран в Японию

    • 15:56
    • 20
    • 0

    "Я буду утром, мама": родители погибшего бортпроводника МАУ рассказали о последнем разговоре

    • 15:50
    • 48
    • 0

    Это была лишь пощечина, – Иран выдвинул ультиматум США после атаки на военные базы

    • 14:42
    • 20
    • 0

    Президент Белоруссии передал в дар церкви икону «Рождество Христово»

    • 14:41
    • 21
    • 0

    Украинский самолет разбился в Иране: знаменитости отреагировали на трагедию

    • 13:49
    • 20
    • 0

    Лучшие рождественские мультфильмы: праздничная подборка для всей семьи

    • 12:20
    • 41
    • 0

    Как уберечь ребенка от гриппа?

    • 12:00
    • 23
    • 0

    Смертельное ДТП в Днепропетровской области: 14 пострадавших, есть погибшие

    • 11:54
    • 20
    • 0

    Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

    • 11:45
    • 26
    • 0

    В Молдове на рождественских праздниках спасатели работают в усиленном режиме

    • 10:57
    • 21
    • 0

    В МИД Таджикистана прошла встреча с представителем Госдепа США

    • 10:00
    • 20
    • 0

    Эсенов: «В Туркменистане самые низкие в СНГ цены на топливо»

    • 09:03
    • 22
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56535
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 50771
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47358
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42614
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36480
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35141
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32012
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 30926
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30039
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29842
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 22969
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22809
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22391
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 19914
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18547
    • 0

    Турция передала США российский комплекс ПВО С-400 для исследования и кодирования.

    • 17:11
    • 22
    • 0

    Это была лишь пощечина, – Иран выдвинул ультиматум США после атаки на военные базы

    • 14:42
    • 20
    • 0

    Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

    • 11:45
    • 26
    • 0

    Украинский самолет разбился в Иране: знаменитости отреагировали на трагедию

    • 13:49
    • 20
    • 0

    "Я буду утром, мама": родители погибшего бортпроводника МАУ рассказали о последнем разговоре

    • 15:50
    • 48
    • 0

    Смертельное ДТП в Днепропетровской области: 14 пострадавших, есть погибшие

    • 11:54
    • 20
    • 0

    Производство автомобилей в Германии "откатилось" на 22 года назад

    • 16:55
    • 16
    • 0

    Фильмы под елку: 10 лучших новогодних фильмов

    • 19:00
    • 0
    • 0

    Как уберечь ребенка от гриппа?

    • 12:00
    • 23
    • 0

    В МИД Таджикистана прошла встреча с представителем Госдепа США

    • 10:00
    • 20
    • 0

    В Казахстане построят мост через Бухтарминское водохранилище

    • 18:32
    • 11
    • 0

    Узбекистан намерен экспортировать уран в Японию

    • 15:56
    • 20
    • 0

    Президент Белоруссии передал в дар церкви икону «Рождество Христово»

    • 14:41
    • 21
    • 0

    Эсенов: «В Туркменистане самые низкие в СНГ цены на топливо»

    • 09:03
    • 22
    • 0

    В Молдове на рождественских праздниках спасатели работают в усиленном режиме

    • 10:57
    • 21
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА