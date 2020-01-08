В Молдове на рождественских праздниках спасатели работают в усиленном режиме

В Молдове, на новогодних каникулах сотрудники пожарной безопасности работают в усиленном режиме. Спасатели призывают жителей страны стараться не использовать пиротехнику и избегать покупку гирлянд у непроверенных продавцов, сообщает Sputnik news.

По словам Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (IGSU), на данный момент на смене находятся больше 500 спасателей и 130 специализированных машин, готовых в любой момент выехать на вызов.

Специалисты просят граждан Молдовы отказаться от использования новогодней электрогирлянды, покупаемой у продавцов без необходимых документов и разрешения на продажу товара, и уведомляют жителей, что гирлянды на ночь обязательно нужно отключать от розетки.

Также спасатели предупреждают, что особую осторожность должны проявлять люди, использующие печи. Обязательно тушить и не перегревать их ночью. При возникновении чрезвычайных ситуаций, горожанам необходимо срочно позвонить в Службу «112».

Напомним, что с начала 2019 года в Молдавии зафиксировано почти полторы тысячи пожаров, в результате которых погибло 106 взрослых и 5 детей.