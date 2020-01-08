Эсенов: «В Туркменистане самые низкие в СНГ цены на топливо»

— Самый дешёвый бензин в Центрально-Азиатском регионе и на пространстве СНГ — в Туркменистане, — подчёркивает чиновник.

Существующие в Туркменистане цены на топливо — самые низкие в Содружестве Независимых Государств. Туркменские заводы полностью обеспечивают потребности народного хозяйства в дизельном топливе, бензине и авиационном керосине. Об этом онлайн-радио «Голос СНГ» сообщил 8 января заместитель начальника Главного управления «Туркменнебитонумлери» («Туркменнефтепродукты») Рахым Эсенов.

Автозаправочные станции (АЗС) страны реализуют один литр дизтоплива по 1,35 маната ($0,39), бензина А-80 — по 1,15 маната ($0,33), А-92 — 1,35 маната ($0,39) и А-95 — 1,5 маната ($0,43). Литр выпускаемого уникальным газохимическим комплексом в Овадандепе газобензина ECO-93 отпускается по 2 маната ($0,57), констатирует представитель «Туркменнебитонумлери».

Эсенов также отмечает, что в Туркменистане установлены единые цены на топливо. Нефтеперерабатывающие заводы страны перекрывают потребности населения и экономических объектов в топливе, поэтому дефицита горючего не бывает, добавляет он.

Туркменские АЗС принимают оплату и наличными, и банковскими картами. Платёжные терминалы работают на всех заправочных станциях страны, в завершение выделил чиновник.