Эсенов: «В Туркменистане самые низкие в СНГ цены на топливо»

— Самый дешёвый бензин в Центрально-Азиатском регионе и на пространстве СНГ — в Туркменистане, — подчёркивает чиновник.
Автозаправочные станции (АЗС) страны реализуют один литр дизтоплива по 1,35 маната ($0,39), бензина А-80 — по 1,15 маната ($0,33), А-92 — 1,35 маната ($0,39) и А-95 — 1,5 маната ($0,43). Литр выпускаемого уникальным газохимическим комплексом в Овадандепе газобензина ECO-93 отпускается по 2 маната ($0,57), констатирует представитель «Туркменнебитонумлери».
Эсенов также отмечает, что в Туркменистане установлены единые цены на топливо. Нефтеперерабатывающие заводы страны перекрывают потребности населения и экономических объектов в топливе, поэтому дефицита горючего не бывает, добавляет он.
Туркменские АЗС принимают оплату и наличными, и банковскими картами. Платёжные терминалы работают на всех заправочных станциях страны, в завершение выделил чиновник.