Президент Белоруссии передал в дар церкви икону «Рождество Христово»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 7 января по традиции на Рождество принял участие в службе храма Свято-Елисаветинского монастыря в столице страны. В ходе мероприятия глава государства подарил храму икону «Рождество Христово», работу известного отечественного иконописца Андрея Щербинина. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе президента республики

После проведения ритуальных действий глава Белоруссии обратился к собравшимся в соборе прихожанам и священнослужителям. По словам президента, самым важным является то, что сохранён мир межнациональный и межконфессиональный, это обстоятельство, которое достойно гордости. Страна смогла выстоять в непростые времена санкций, блокады и изоляции, напомнил белорусский лидер, в стойкости государства помогло национальное единство, в сохранении единства свою немалую лепту внесла церковь, подчеркнул Александр Лукашенко.

Настоятель храма поблагодарил главу государства за переданную в дар икону и рассказал, что два десятка лет назад на месте церкви был пустырь, но пожертвованиями и руками граждан нашей страны создана эта обитель, в которой всегда рады помочь людям.

— Мне в новый год тоже надарили подарков я их вам передам, и от себя добавлю, чтобы хватило братьям сестрам и детям, поздравляю и благодарю всех, я непременно вернусь в скором времени, — сказал в заключении президент республики.