Узбекистан намерен экспортировать уран в Японию

Узбекистан в 2023-2030 годы планирует поставлять уран в Страну восходящего солнца, передаёт интернет-изданиеОтметим, договорённость была достигнута в рамках государственного визита узбекского лидерав Японию 17−20 декабря 2019 года.

Согласно документу, будут два контракта на суммы $510,1 млн и $636,4 млн. Японию представят корпорации Itochu и Marubeni, являющиеся одними из крупнейших в Азии. С узбекистанской стороны в проекте принимает участие Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК).

Напомним, что компания Orano (Франция) начнёт добывать уран в Узбекистане. Orano и Государственный комитет по геологии договорились об открытии совместного предприятия, где компании отойдёт 51% акций.

Добавим, республика является одним из ведущих производителей урана в мире (на седьмом месте). Узбекистанский уран - один из самых дешёвых. В 2018 году средневзвешенная цена составляла $37,7 за фунт эквивалента U3O8. Запасы урана составляют более 185 тыс. тонн, из которых 138 тыс. тонн ― уран месторождений песчаникового типа, 47 тыс. тонн ― черносланцевого типа.