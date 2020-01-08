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Узбекистан намерен экспортировать уран в Японию

Узбекистан намерен экспортировать уран в Японию
Узбекистан в 2023-2030 годы планирует поставлять уран в Страну восходящего солнца, передаёт интернет-издание Spot.uz.

Отметим, договорённость была достигнута  в рамках государственного визита узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Японию 17−20 декабря 2019 года.

Согласно документу, будут два контракта на суммы $510,1 млн и $636,4 млн. Японию представят  корпорации Itochu и Marubeni, являющиеся одними из крупнейших в Азии. С узбекистанской стороны в проекте принимает участие Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК).

Напомним, что компания Orano (Франция) начнёт добывать уран в Узбекистане. Orano и Государственный комитет по геологии договорились об открытии совместного предприятия, где компании отойдёт 51% акций.

Добавим, республика является одним из ведущих производителей урана в мире (на седьмом месте). Узбекистанский уран - один из самых дешёвых. В 2018 году средневзвешенная цена составляла $37,7 за фунт эквивалента U3O8. Запасы  урана составляют более 185 тыс. тонн, из которых 138 тыс. тонн ― уран месторождений песчаникового типа, 47 тыс. тонн  ― черносланцевого типа.





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