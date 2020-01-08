В МИД Таджикистана прошла встреча с представителем Госдепа США

― Дипломаты заявили о заинтересованности в активизации двусторонних отношений между Душанбе и Вашингтоном и подтвердили намерение продолжить наращивание таджикско-американского сотрудничества, ― говорится в информации.

В Душанбе министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 7 января провёл встречу с первым заместителем помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Эллис Уэлс, прибывшей в таджикскую столицу с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба таджикского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы региональной безопасности, а также урегулирование мирного процесса в Афганистане. Особое внимание уделили вопросам дальнейшего укрепления охраны таджикско-афганской границы, а также совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, незаконным оборотом наркотиков.

В рамках визита Элис Уэлс проведёт ряд встреч с представителями правительства Таджикистана высокого ранга и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в сферах экономики и энергетики.

Напомним, что с 1992 года Вашингтон предоставил Душанбе помощь в размере свыше $1.8 млрд на различные программы и в качестве гуманитарной помощи, направленные на содействие развитию демократических институтов, системы здравоохранения, образования и экономического роста Таджикистана.