Как уберечь ребенка от гриппа?

Грипп – крайне нелегкий период для детей, так как у них это заболевание протекает тяжелее, чем у взрослых. В декабре и конце февраля в Украине опять ожидается сезонное обострение инфекционных заболеваний. Поэтому вопрос "как защитить ребенка от вирусов" снова становится актуальным.

Дети часто болеют, и это является вполне нормальным явлением, ведь их иммунитет только начинает знакомиться со всеми возбудителями и раздражителями. Это важный этап формирования здоровой микрофлоры, который требует ответственного к себе отношения. Именно от родителей зависит, получит ребенок или нет осложнения во время неудачного лечения.

С раннего возраста мы отправляем детей в садики и школы, где они обмениваются микрофлорой. Именно поэтому не стоит позволять ребенку посещать учебное заведение при малейшем проявлении у него симптомов простуды.

Но грипп коварен тем, что его носитель может передавать болезнь другим, даже не подозревая о ее наличии у себя – за сутки до появления первых собственных симптомов. Заболевание может легко "мигрировать" от ребенка к ребенку не только воздушно-капельным путем, но и через бытовые вещи, например игрушки, карандаши и книжки, если на них чхнули или покашляли.



Дети часто болеют, так как контакта со сверстниками – не избежать / Pixabay

Особенно стоит учитывать то, что дети наиболее чувствительны к инфекциям в дошкольном и младшем школьном возрасте – 5-8 лет и когда входят в пубертатный период – в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом свидетельствует высокий уровень заболеваемости среди детей именно этого возраста. Нередко это влияет и на успеваемость, так как догонять пропущенные занятия мало кому нравится.

Несмотря на то, что часто болеть в детском возрасте – это нормально, любые респираторные инфекции (особенно вирусные) могут вызывать серьезные последствия. Если грипп не лечить, он может вызвать ряд серьезных бактериальных осложнений, таких как: ангина, отит, болезни почек и даже пневмония.

Бактериальные болезни должны лечиться антибиотиками, чрезмерное или неудачное применение которых может привести к антибиотикорезистентности или снижению иммунитета, тем самым увеличивая риски хронизации воспаления. То есть у ребенка могут появиться такие хронические заболевания, как: гайморит, риносинусит, бронхит, тонзиллит и астма. Установлено, что наиболее выраженный рост хронической заболеваемости приходится на школьный период – в возрасте 7-18 лет.

Как понять, что у ребенка грипп?

Симптомы детского гриппа несколько отличаются от взрослого. Именно из-за этого некоторые родители сначала воспринимают грипп, как болезнь желудка.



Некоторые родители путают симптомы детского гриппа с отравлением / Pixabay

Заболевание начинается быстрее и тяжелее, чем обычная простуда. Дети обычно чувствуют себя хуже всего в течение первых 2-3 дней болезни.













Грипп у детей – симптомы







Лихорадка, температура тела больше 38℃



Озноб и дрожь



Слабость



Головная боль



Ломота в теле



Сухой, отрывистый кашель



Боль в горле



Рвота и боль в животе









Как уберечь ребенка от гриппа?

Существует два варианта защиты ребенка от вируса: вакцинация и тщательное промывание носогорла средствами, которые доказали свою эффективность клинически.

Вакцинироваться от гриппа нужно раз в год, и прививка является эффективной защитой от большинства возбудителей гриппа. Обычно ее советуют делать осенью, за несколько недель до начала сезона простуды. Даже если после вакцинации ребенок все-таки заболел – болезнь пройдет в значительно более легкой форме.



Вакцинировать ребенка от гриппа нужно раз в год / Unsplash

Промывание носа и полоскание горла эффективно лишь в тех случаях, когда в бой идут не народные методы, а средства с клинически доказанной эффективностью. Не стоит подвергать ребенка пыткам растворами соды или соком лука, ведь они не только сушат слизистую носа, в результате чего к ней лучше прикрепляются вирусы, но и вызывают у детей отвращение к лечению.

На рынке давно существуют действенные и более приятные для детей медицинские средства, которые не только будут защищать детей от инфекций, но и сохранят нервы родителей.

Как выбрать правильное средство для полоскания горла и носа и правильно осуществлять профилактику?

Средство для промывания и полоскания детской носоглотки должно быть не только антисептическим и противовоспалительным, но и не иметь горького вкуса. К таковым относится средство Долфин, рекомендованное детям от 4 лет. Он эффективен для профилактики ОРВИ и вирусов гриппа, так как действенно смывает все вирусы и бактерии со слизистой оболочки, не осушая ее.

Как правильно промывать ребенку нос











Долфин содержит природные компоненты – морскую соль и два растительных экстракта.

Экстракты шиповника и солодки обладают противовоспалительными, противоаллергическими и противоотечными свойствами. Их безопасность доказана многолетним опытом использования как в народной, так и в официальной медицине. В готовом растворе Долфин растительные экстракты сочетаются с минеральным раствором, солевой состав которого приближен к плазме крови, что делает его благоприятным для детского организма.

Во время клинических исследований выявили, что пропуски занятий школьниками, которые промывали горло и нос средством Долфин один раз в день, сократились в 4,1 раза. Обращаем ваше внимание на то, что эффективность и безопасность оригинального средства Долфин с желтым логотипом Алвоген на упаковке доказаны клиническими исследованиями, в которых принимали участие, в том числе, дети, которые часто болеют

Чтобы профилактика была эффективной – запомните, что лучше всего ребенку промывать нос и полоскать горло сразу после возвращения из школы, садика или прогулки, минимизируя таким образом возможность длительного контакта с возбудителями.