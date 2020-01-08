Фильмы под елку: 10 лучших новогодних фильмов

Первый месяц нового года едва ли не сказочный самый сказочный и праздничный период в году. Дома стоит запах мандаринов и елки, а окна украшают яркие гирлянды. Поэтому, чтобы в рождественское время еще лучше почувствовать праздничную атмосферу, рекомендуем вам 10 новогодних фильмов.

Новый год и Рождество – одни из самых спокойных и уютных праздников в году. Это время, когда за столом собирается вся семья, а под окнами колядуют соседские дети. Однако иногда даже в такой прекрасный зимний вечер чего-то не хватает. Например, качественного юмора или забавных американских историй об их новогодних праздниках.

Поэтому редакция LifeStyle 24 решила подобрать для вас 10 свежих новогодних фильмов, которые стоит посмотреть в домашнем кругу. Ведь, что это за родственные посиделки без хорошего рождественского фильма?

Список 10 новогодних фильмов для хорошего настроения

1. "Николь" (Noelle) (2019)

Рождественская сказка 2019 года "Николь" расскажет о необычной семье, для которой рождественская ночь – это не только семейный праздник, но и самое продуктивное рабочее время. Крис Кринг, глава семьи, много лет выполняет миссию Санта-Клауса, однако в один момент он понимает, что ему пора покидать образ исполнителя желаний. Он хочет передать пост своему сыну Нику, однако тот не до конца уверен в своих силах. Поэтому все, что упало на его юные плечи, стало для него настоящим испытанием.

Его старшая сестра Николь замечает, что брат находится в стрессовой ситуации, из-за чего предлагает ему немного отдохнуть от обязанностей, которые, как снег на голову, появились в его жизни. Вместо этого она предлагает заменить его на некоторое время, обещает путешествовать по миру и выполнять роль Санта-Клауса. Николь понимает, что если брат не выздоровеет к тому времени, когда ей нужно будет пересечь границу Северного полюса, то ситуация станет критической. И ее опасения оправдываются. Ник не хочет возвращаться к обязанностям, которые ему передал отец, и из мастерской Санты хочет сделать службу доставки. Николь должна убедить брата, что в таком случае Рождество имеет шанс быть разрушенным.

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2. "Рыцарь перед Рождеством" (The Knight Before Christmas) (2019)

Брук – обычная учительница естествознания, которая преподает в средней школе. На ее жизненном пути было немало испытаний и разочарований. Она неоднократно обжигалась, начиная отношения с парнями, из-за чего перестала верить в настоящую любовь. Однако Рождество – отличное время для чуда. Даже если оно кажется не совсем реальным. Именно так произошло и с Брук.

Настоящий средневековый английский рыцарь волшебным образом переносится в наши дни в предновогоднее время. О его путешествии во времени позаботилась злая колдунья, которая наложила на него заклятие. Однако ее злые намерения превратятся в прекрасную возможность начать новую жизнь, как для принца, так и для Брук. Девушка, понимая, как сложно ее новому необычному знакомому приспособиться к современной среде, будет всячески поддерживать его и проводить с ним много времени. Однако у английского рыцаря будет миссия – выполнить условия, которые требует колдунья, а Брук, кажется, снова поверит в любовь.

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3. "Рождественские хроники" (The Christmas Chronicles) (2018)

В центре сюжета фэнтезийного фильма – брат и сестра, Тедди и Кейт. Год назад их папа погиб, из-за чего парень совсем потерял веру в добро и чудо, а также подружился с компанией хулиганов. Вместе с ними он соглашался на подлые авантюры, к примеру, помогал им в похищении машин. Однако наблюдательная Кейт заметила, что брат стал на скользкий путь и решила спасти его от таких товарищей.

Также во время просмотра старых семейных видео девушка заметила странную руку в красной перчатке, которая попала в кадр. Понимая, что отца тогда уже не было, Кейт решает сделать видеоохоту за Санта-Клаусом. Она убеждает Тедди помочь ей в этом, таким образом отвлекая его от ограблений. Однако парень считает, что его сестра сошла с ума и не верит в существование Санты, пока сам не встречает рождественского благодетеля на крыше своего дома.

Тедди и Кейт тайно проберутся в его рождественскую карету, желая узнать, как работает один из самых популярных персонажей в мире. Однако их магическое путешествие не станет настолько сказочным, как они представляли. Ведь из-за неожиданного поворота событий им вместе с Сантой придется выполнить сложную миссию. Они должны спасти Рождество.

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4. "Очень плохие мамочки 2" (Bad Moms Christmas) (2017)

В центре сюжета возникают молодые, харизматичные и красивые мамы: Карла, которая воспитывает двоих детей; Эми, у которой четыре чада; и Кики, мать-одиночка. Все они разные, но каждая из них прекрасна по-своему и именно поэтому им удается отлично дополнять друг друга. Кроме того, они идеальные домохозяйки, которые еще и работают над своей карьерой.

Накануне Нового года каждая из них наладила отношения в своей семье и готова была приступить к предрождественским заботам. Тем более, они запланировали устроить для себя потрясающий предрождественский девичник. Однако грандиозные планы празднично настроенных подруг разрушат их матери, которые внезапно решают навестить своих дочерей и провести Рождество вместе с ними. Совместные приготовления сразу превращаются в ад, ведь опытные мамы контролируют каждый шаг своих уже взрослых детей. Давление в домах молодых хозяек достигает пика и кто знает, чем закончится домашний уютный праздник Рождества.

Новогодний фильм "Очень плохие мамы 2": трейлер смотреть онлайн











5. "Кто в доме папа 2" (Daddy's Home 2) (2017)

Крутой биологический отец двух замечательных детей Дасти решает вернуться и семью после нескольких лет гуляний. Он мечтает вернуть жену Сару, стать для нее любящим мужем. Однако его место уже занял другой мужчина, Брэд, который, по мнению Дасти, не является лучшим отчимом для его детей. Однако со временем им удалось прийти к компромиссу и даже подружиться. Они поделили время, проведенное с детьми, а также опеку над ними. Но с приходом новогодним праздников в двух мужчин снова появилось немало недоразумений. Тем более, все планы на Рождество будут разрушены из-за приезда отцов Брэда и Дасти. Старшие родственники оказываются такими же разными, как их сыновья, которые только нашли общий язык. У одного из родителей появится коварный план, как поссорить отца и отчима его внуков. Однако, удастся ли это ему...

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6. "Новогодний корпоратив" (Office Christmas Party) (2016)

В центре сюжета фильма "Новогодний корпоратив" – близкие родственники, отношения которых напоминают больше соперничающие, но отнюдь не семейные. Клей Ванстоун работает руководителем филиала престижной чикагской IТ-компании. Казалось бы, что может испортить настроение в преддверии новогодних праздников, когда все в жизни, как по маслу? Однако Клей забыл, что его сестра Клэр, с которой у них не очень хорошие отношения, стала исполнительным директором целой организации.

Она неожиданно приезжает в Чикаго, чтобы проверить, как ее брат справляется со своими обязанностями. В процессе проверки сестра заявляет, что филиал Клея является убыточным, из-за чего она хочет закрыть чикагский отдел, а своего брата и его друга Джоша сократить. Ребята, несмотря на тяжелое положение, хотят исправить ситуацию и спасти свои шкуры от банкротства. Поэтому решают организовать масштабный новогодний корпоратив, на котором намерены "поймать большую рыбу". Они уверены, что на шумную вечеринку приедут крупные клиенты, с которым им удастся заключить соглашение о сотрудничестве. Однако в самом разгаре вечеринки празднование выходит из-под контроля и это сильно осложняет ситуацию Клея и Джоша.

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7. "Плохой Санта 2" (Bad Santa 2) (2016)

Вилли Соук – тот самый неисправимый мошенник, опытный уголовник, который ради обогащения и наживы готов на все. Как-то ему удалось испортить Рождество, пытаясь пополнить свой карман деньгами. Кажется, история повторяется и Вилли снова собирается примерить костюм господина Санты, чтобы таким образом пробраться в одну из благотворительных организаций. Как ему известно, волонтерская корпорация собирает средства, общая сумма которых накануне Рождества может достигать шестизначных цифр. Именно поэтому Вилли Соук приглашает в команду своего товарища по грязным делам, который только что вышел из тюрьмы. Вместе они мечтают пополнить свои кошельки украденными деньгами. Накануне Рождества Маркус переодевается в эльфа, а Вилли – в Санту. Казалось бы, что может остановить опытных грабителей, которые могут найти выход из любой неожиданной ситуации. Однако Вилли Соук даже подумать не мог, что к ограблению благотворительного фонда ему придется привлечь свою мамочку, которая согласилась на авантюру.

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8. "Любите Куперов" (Love the Coopers) (2015)

Куперы – обычная американская семья. Каждый из них в течении года живет своей жизнью, решает семейные проблемы и не очень интересуется делами своих родственников. Однако традиционно, раз в год, на Рождество, вся семья собирается за праздничным ужином, где снова каждый выдает себя за кого-то лучшего, чем он есть на самом деле. Однако Шарлотта и Сэм устали от такой жизни, поэтому на рождественском ужине хотят сообщить родственникам, что решили расстаться. Однако проблемы в личной жизни не только в них.

К примеру, их сын Хэнк переживает развод и сам воспитывает троих детей, а дочь Элеонора никак не может найти "того самого". В аэропорту девушка знакомится с привлекательным военным, которого уговаривает сыграть ее парня, чтобы снова не огорчать родителей. А младшая сестра Шарлотты Эмма занята своими проблемами. У нее нет средств на хороший подарок на Рождество, поэтому она пытается украсть брошь, спрятав ее в рот. Поэтому в предрождественский вечер она попадает в полицию. А весь семейный хаос эпически дополняет внучка семейства Куперов. Девочка всем хамит и использует плохие слова.

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9. "Ночь перед похмельем" (The Night Before) (2015)

В центре сюжета фильма "Ночь перед похмельем" – трое друзей – Итан, Айзек и Крис. После того, как родители Итана умерли, друзья не оставляли его в одиночестве на Рождество, обязательно проводив семейный праздник втроем. Однако в этом году красивой традиции придет конец. Поскольку Крис является профессиональным игроком в американский футбол, его популярность стремительно растет. Он с головой уходит в работу, карьеру и светскую жизнь. А Айзек женился и теперь вместе с женой ждет пополнения. Итан понимает, что совместные рождественские гуляния в этом году станут последними. Поэтому он решает устроить друзьям незабываемое празднование Рождества, даря билеты на "лучшую вечеринку в Нью-Йорке".

Новогодний фильм "Ночь перед похмельем": трейлер смотреть онлайн











10. "Это, блин, рождественское чудо" (A Merry Friggin 'Christmas) (2014)

Обычный семьянин, американец, Бойд Митчлер, уже давно не ждет от Рождества никаких чудес. По его мнению, в его жизни есть все, о чем он когда-то и мечтать не мог: заботливая жена, прекрасные дети, уютный большой дом, а также хорошая работа. А также он только забыл о том, что когда-то сбежал от своей безумной семейки в другой город. Однако накануне Рождества ему же надо вернуться в дом родителей, чтобы провести самый семейный праздник в году со своими родственниками.

Приехав в город, где он провел все свое детство, мужчина замечает, что все подарки, которые он купил родственникам, забыл в доме в Чикаго. Чтобы лишний раз не расстраивать членов своей семьи, Бойд вынужден снова уехать обратно в Чикаго, забрать подарки и вернуться в городок. Однако его брат и вечно недовольный отец решают составить ему компанию и отправляются в путь вместе с ним.

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