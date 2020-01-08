Производство автомобилей в Германии "откатилось" на 22 года назад

Согласно последним данным, в 2019 году в Германии сократилось производство легковых автомобилей. Причем оно уменьшилось до уровня, который был 22 года назад.

По информации издания DW немецкие автопроизводители выпустили 4,7 миллиона легковых автомобилей в 2019 году, что на девять процентов меньше предыдущего года.

Это худший показатель с 1997 года. Соответствующие данные обнародовало Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA).

Экспорт немецких автомобилей прошлого года также снизился. За пределы Германии было продано 3,5 миллиона автомобилей, что на тринадцать процентов меньше показателя 2018 года. В VDA объясняют сокращение производства и экспорта ослаблением спроса на международном рынке.

Однако, статистика говорит, что в самой Германии количество новых регистраций автомобилей в 2019 году выросла на пять процентов и достигла 3,6 миллиона. Из них почти 1,1 миллиона регистраций приходится на легковые автомобили иностранных производителей. В этом сегменте рост также составил пять процентов.

То есть получается, что некоторые немцы недостаточно лояльны к своим брендам. Вероятно это связано с постепенным и все более сильным снижением надежности немецких авто, которое наблюдается в течение двух последних десятилетий.