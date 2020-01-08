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Смертельное ДТП в Днепропетровской области: 14 пострадавших, есть погибшие

  • 08.01.2020, 11:54,
  • 911 » ДТП
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  • , ~ 1 минута на чтение

В Никополе легковой автомобиль на большой скорости протаранил автобус с работниками АО "Никопольский завод ферросплавов".

Легковой автомобиль Chevrolet Aveo врезался в легковую машину и автобус, который вез рабочую смену работников Никопольского завода. Об этом во время пресс-конференции ИА "Мост-Днепр" рассказал директор областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.


Автобус после столкновения с авто врезался в столб.


В ДТП погиб один пассажир автобуса, еще 14 – получили травмы. У 21-летней девушки произошла травматическая ампутация ноги. В тяжелом состоянии находятся 2 человека, еще 7 пассажиров – в состоянии средней тяжести, а 4 находятся в состоянии легкой степени тяжести.






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