Смертельное ДТП в Днепропетровской области: 14 пострадавших, есть погибшие

В Никополе легковой автомобиль на большой скорости протаранил автобус с работниками АО "Никопольский завод ферросплавов".

Легковой автомобиль Chevrolet Aveo врезался в легковую машину и автобус, который вез рабочую смену работников Никопольского завода. Об этом во время пресс-конференции ИА "Мост-Днепр" рассказал директор областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

Автобус после столкновения с авто врезался в столб.

В ДТП погиб один пассажир автобуса, еще 14 – получили травмы. У 21-летней девушки произошла травматическая ампутация ноги. В тяжелом состоянии находятся 2 человека, еще 7 пассажиров – в состоянии средней тяжести, а 4 находятся в состоянии легкой степени тяжести.