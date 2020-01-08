C новым годом 2019


 
  • 17:11 – Турция передала США российский комплекс ПВО С-400 для исследования и кодирования. 
  • 18:44 – Лидер Red Bull связал себя долгосрочным контрактом с австрийской командой 
  • 22:30 – По результатам за 2019 год Армения опередила и Грузию, и Азербайджан | Никол Пашинян 
  • 17:11 – Турция передала США российский комплекс ПВО С-400 для исследования и кодирования. 
  • 19:00 – Фильмы под елку: 10 лучших новогодних фильмов 
  • 20:18 – Из Азербайджана наладили поставки в Австралию наркотиков | а иранцам нельзя! 

"Я буду утром, мама": родители погибшего бортпроводника МАУ рассказали о последнем разговоре


Родители одного из членов экипажа – Игоря Матькова – рассказали, что узнали об авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране после звонка дочери и со СМИ.

Игорь Матьков был одним из 11 украинцев, которые находились на борту самолета.


Он был бортпроводником и уже много лет работал в МАУ.


Позвонила дочь из Штатов в 6:15. Сказала, что в Америке сообщили – разбился самолет МАУ. Она спрашивает: куда полетел Игорь? Мы сказали – в Тегеран, утренним рейсом должен был прилететь. И потом на видео нашли падения самолета,
– рассказал журналистам 24 канала отец погибшего Валерий Матьков.


Мать погибшего рассказала журналистам Obozrevatel, что Игорь окончил факультет иностранных языков, а перед тем учился в Кировоградском летном училище. По ее словам, сын проработал в МАУ 10 лет.


Ему 34 года. У него не было семьи, мы с отцом его семья. Мы вчера с ним вечером попрощались. Нам еще рукой помахал. Рейс туда был вечерний, а утром обратно. Говорит – я, мама, утром буду,
– вспоминает мать погибшего.


Видео разговора с отцом погибшего бортпроводника Валерием Матьковым:










Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?


Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.


По предварительным данным, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. На месте падения нашли черные ящики. По словам главы Тегеранского центра неотложной помощи, тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.


В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.


Украинские СМИ уже опубликовали полный поименный список людей, которые находились в самолете. Там действительно можно увидеть 11 украинских фамилий. Это Владимир Гапоненко – командир экипажа, Сергей Хоменко – второй пилот, Алексей Наумкин – инструктор самолета. Остальные члены экипажа: Екатерина Статник, Марина Микитюк, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб, Игорь Матьков, Денис Лихно. А также пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова.






  •   Просмотров Сегодня: 47


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
    » Паника, крики, плач детей, – рассказ пассажиров, которые выжили в авиакатастрофе в Казахстане
    » Авиакатастрофа в Казахстане: приостановлены полеты всех лайнеров Fokker
    » Андрей Ургант рассказал журналистам о последнем разговоре с Краско перед смертью
    » В стамбульском международном аэропорту Ататюрка потерпел крушение частный самолет
    » В результате крушения самолета на Мальте погибли французские военные
    » Пропавший Ан-2 разбился
    » В подмосковных Люберцах простились с бортпроводником А321
    » По факту падения самолета в Крыму возбуждено уголовное дело
    » Опознание погибших в авиакатастрофе пройдет в Петербурге
    » Отец погибшего в Сирии контрактника опроверг версию о его ссоре с девушкой
    » На месте крушения самолета в Индонезии обнаружили тела всех 54 жертв
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Фильмы под елку: 10 лучших новогодних фильмов

    • 19:00
    • 1
    • 0

    Турция передала США российский комплекс ПВО С-400 для исследования и кодирования.

    • 17:11
    • 22
    • 0

    Производство автомобилей в Германии "откатилось" на 22 года назад

    • 16:55
    • 17
    • 0

    Узбекистан намерен экспортировать уран в Японию

    • 15:56
    • 21
    • 0

    "Я буду утром, мама": родители погибшего бортпроводника МАУ рассказали о последнем разговоре

    • 15:50
    • 49
    • 0

    Это была лишь пощечина, – Иран выдвинул ультиматум США после атаки на военные базы

    • 14:42
    • 20
    • 0

    Президент Белоруссии передал в дар церкви икону «Рождество Христово»

    • 14:41
    • 22
    • 0

    Украинский самолет разбился в Иране: знаменитости отреагировали на трагедию

    • 13:49
    • 20
    • 0

    Лучшие рождественские мультфильмы: праздничная подборка для всей семьи

    • 12:20
    • 41
    • 0

    Как уберечь ребенка от гриппа?

    • 12:00
    • 24
    • 0

    Смертельное ДТП в Днепропетровской области: 14 пострадавших, есть погибшие

    • 11:54
    • 21
    • 0

    Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

    • 11:45
    • 26
    • 0

    В Молдове на рождественских праздниках спасатели работают в усиленном режиме

    • 10:57
    • 22
    • 0

    В МИД Таджикистана прошла встреча с представителем Госдепа США

    • 10:00
    • 21
    • 0

    Эсенов: «В Туркменистане самые низкие в СНГ цены на топливо»

    • 09:03
    • 23
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 56535
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 50771
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47358
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 42614
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36480
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35141
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32012
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 30926
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30039
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 29842
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 22969
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 22809
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22391
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 19914
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 18547
    • 0

    Турция передала США российский комплекс ПВО С-400 для исследования и кодирования.

    • 17:11
    • 22
    • 0

    Это была лишь пощечина, – Иран выдвинул ультиматум США после атаки на военные базы

    • 14:42
    • 20
    • 0

    Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

    • 11:45
    • 26
    • 0

    Украинский самолет разбился в Иране: знаменитости отреагировали на трагедию

    • 13:49
    • 20
    • 0

    "Я буду утром, мама": родители погибшего бортпроводника МАУ рассказали о последнем разговоре

    • 15:50
    • 49
    • 0

    Смертельное ДТП в Днепропетровской области: 14 пострадавших, есть погибшие

    • 11:54
    • 21
    • 0

    Производство автомобилей в Германии "откатилось" на 22 года назад

    • 16:55
    • 17
    • 0

    Фильмы под елку: 10 лучших новогодних фильмов

    • 19:00
    • 1
    • 0

    Как уберечь ребенка от гриппа?

    • 12:00
    • 24
    • 0

    В МИД Таджикистана прошла встреча с представителем Госдепа США

    • 10:00
    • 21
    • 0

    В Казахстане построят мост через Бухтарминское водохранилище

    • 18:32
    • 11
    • 0

    Узбекистан намерен экспортировать уран в Японию

    • 15:56
    • 21
    • 0

    Президент Белоруссии передал в дар церкви икону «Рождество Христово»

    • 14:41
    • 22
    • 0

    Эсенов: «В Туркменистане самые низкие в СНГ цены на топливо»

    • 09:03
    • 23
    • 0

    В Молдове на рождественских праздниках спасатели работают в усиленном режиме

    • 10:57
    • 22
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА