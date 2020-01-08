Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

Об авиакатастрофе вблизи Тегерана сообщили в информационном агентстве АР, которое сослалось на иранское телевидение.
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. Администрация аэропорта подтвердила факт катастрофы.
Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
Место авиакатастрофы / Фото: Getty Images
На борту МАУ было 11 украинцев / Фото: Getty Images
На месте авиакатастрофы лежат вещи пассажиров / Фото: Getty Images
По неподтвержденным данным, большинство пассажиров на борту были гражданами Ирана и Канады.
По данным посольства Украины в Иране, на борту было 11 украинцев: 9 членов экипажа и двое пассажиров.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко опубликовал предварительный список пассажиров, которые зарегистрировались на рейс разбившегося в Тегеране самолета МАУ:
Кто погиб в результате авиакатастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
МАУ опубликовало официальный список членов экипажа разбившегося самолета:
Пилоты:
Бортпроводники:
Телеграм-канал Baza опубликовал предварительный список погибших граждан Украины.
Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.
Спасатели разбирают завалы самолета / Фото: AFP
Все 176 человек, находившихся на борту, погибли / Фото: AFP
Спасатели уже нашли черный ящик / Фото: AFP
Иранские службы спасения уже нашли оба черных ящика самолета, только одна из них в хорошем состоянии.
Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорания двигателя. Украинское посольство в Иране исключает версию теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета.
Место авиакатастрофы самолета МАУ / Фото: Слово и Дело
В авиакомпании МАУ также отрицают ошибку экипажа самолета Boeing 737, ведь он был был опытным и подготовленным к полету и действий в аварийных ситуациях.
Аварии потерпел самолет Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR. Самолету около 4 лет. В МАУ сообщили, что авиакомпания получила авиасудно 2016 года производства непосредственно с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.
"Погуглила бортовой номер 737-8KV UR-PSR, оказывается – это мы снимали его первый рейс в 2017 году, еще нового-нового. Летели в Вильнюс, открывать безвіз, кто нас в Борисполе еще во время съемок сюжета снял", – написала в фейсбуке журналистка Яна Слесарчук.
Табло в аэропорту "Борисполь" / Фото: Getty Images
Все украинские авиакомпании на неопределенный срок приостановили рейсы в Иран и полеты над воздушным пространством страны. Ранее на такой шаг пошли США.
В общем ряд авиакомпаний по всему миру прекратили полеты над Ираном, весь список здесь.
На месте происшествия, в аэропорту "Имам Хомейни", находятся посол и консул Украины в Иране. Украинское посольство уточняет списки погибших и информацию об обстоятельствах трагедии.
В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.
Брифинг МИД Украины по поводу авиакатастрофы в Иране: смотрите видео прямой трансляции
Владимир Зеленский срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. По его поручению при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.
Украина ожидает разрешения от иранской стороны на вылет двух самолетов в Иран. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Они будут транспортировать тела погибших украинский и будут готовы вылететь сразу после решения Ираном вопросам безопасности.
Офис Генерального прокурора уже открыл производство по этому событию.
Первые фото с места катастрофы (опубликовал Mash):
Катастрофа Boeing 737-800 в Иране
В самолете было 167 человек
В телеграмм-канале Mash опубликовали видео, которое якобы зафиксировало само крушение украинского самолета.
Сюжет 24 канала об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: смотрите видео
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24 канал выражает соболезнования близким погибших.