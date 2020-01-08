Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

Украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана утром 8 января. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил. На месте падения нашли два черных ящика.

Об авиакатастрофе вблизи Тегерана сообщили в информационном агентстве АР, которое сослалось на иранское телевидение.

Когда и где произошла трагедия?

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. Администрация аэропорта подтвердила факт катастрофы.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.



Место авиакатастрофы / Фото: Getty Images



На борту МАУ было 11 украинцев / Фото: Getty Images



На месте авиакатастрофы лежат вещи пассажиров / Фото: Getty Images

Что известно о погибших?

По неподтвержденным данным, большинство пассажиров на борту были гражданами Ирана и Канады.

По данным посольства Украины в Иране, на борту было 11 украинцев: 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко опубликовал предварительный список пассажиров, которые зарегистрировались на рейс разбившегося в Тегеране самолета МАУ:



граждане Ирана – 82;



граждане Канады – 63;



граждане Швеции – 10;



граждане Афганистана- 4;



граждане Великобритании – 3;



граждане Германия – 3;



граждане Украины – 2.





Кто погиб в результате авиакатастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

МАУ опубликовало официальный список членов экипажа разбившегося самолета:

Пилоты:



Наумкин Алексей Евгеньевич



Гапоненко Владимир Иванович



Хоменко Сергей Анатольевич



Бортпроводники:



Статник Екатерина Олеговна



Матьков Игорь Валерьевич



Микитюк Мария Михайловна



Лихно Денис Михайлович



Овчарук Валерия Евгеньевна



Сологуб Юлия Николаевна



Телеграм-канал Baza опубликовал предварительный список погибших граждан Украины.



Сергей Хоменко

​Екатерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Владимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Ольга Кобюк

Елена Малахова

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лихно



Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.



Спасатели разбирают завалы самолета / Фото: AFP



Все 176 человек, находившихся на борту, погибли / Фото: AFP



Спасатели уже нашли черный ящик / Фото: AFP

Причины авиакатастрофы

Иранские службы спасения уже нашли оба черных ящика самолета, только одна из них в хорошем состоянии.

Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорания двигателя. Украинское посольство в Иране исключает версию теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета.



Место авиакатастрофы самолета МАУ / Фото: Слово и Дело

В авиакомпании МАУ также отрицают ошибку экипажа самолета Boeing 737, ведь он был был опытным и подготовленным к полету и действий в аварийных ситуациях.

Что известно о разбитом самолете

Аварии потерпел самолет Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR. Самолету около 4 лет. В МАУ сообщили, что авиакомпания получила авиасудно 2016 года производства непосредственно с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

"Погуглила бортовой номер 737-8KV UR-PSR, оказывается – это мы снимали его первый рейс в 2017 году, еще нового-нового. Летели в Вильнюс, открывать безвіз, кто нас в Борисполе еще во время съемок сюжета снял", – написала в фейсбуке журналистка Яна Слесарчук.



Табло в аэропорту "Борисполь" / Фото: Getty Images

Авиакомпании приостановили полеты над Ираном

Все украинские авиакомпании на неопределенный срок приостановили рейсы в Иран и полеты над воздушным пространством страны. Ранее на такой шаг пошли США.

В общем ряд авиакомпаний по всему миру прекратили полеты над Ираном, весь список здесь.

Реакция МИД и президента Украины

На месте происшествия, в аэропорту "Имам Хомейни", находятся посол и консул Украины в Иране. Украинское посольство уточняет списки погибших и информацию об обстоятельствах трагедии.

В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.

Брифинг МИД Украины по поводу авиакатастрофы в Иране: смотрите видео прямой трансляции











Владимир Зеленский срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. По его поручению при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

Украина ожидает разрешения от иранской стороны на вылет двух самолетов в Иран. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Они будут транспортировать тела погибших украинский и будут готовы вылететь сразу после решения Ираном вопросам безопасности.

Офис Генерального прокурора уже открыл производство по этому событию.

Фото и видео с места авиакатастрофы в Иране

Первые фото с места катастрофы (опубликовал Mash):



Катастрофа Boeing 737-800 в Иране



В самолете было 167 человек

В телеграмм-канале Mash опубликовали видео, которое якобы зафиксировало само крушение украинского самолета.











Сюжет 24 канала об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: смотрите видео











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24 канал выражает соболезнования близким погибших.