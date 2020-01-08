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Турция передала США российский комплекс ПВО С-400 для исследования и кодирования.

 Турция передала США российский комплекс ПВО С-400 для исследования и кодирования.
Турция в очередной раз показала, что не то, что союзником, её даже надежным партнером нельзя назвать. 18 ноября, Турция и США создали экспертную группу, которая должна провести углубленное исследование российского комплекса ПВО С-400 с целью выяснения, может ли она обнаруживать американские истребители F-35, а если может, то как этого избежать.

Американским военным еще предстоит расшифровать полученные ими данные, прежде чем они смогут их использовать.
"Сейчас они должны расшифровать наши системы С-400' [коды], которые действуют [в Сирии]. Вот почему мы гоняем [их самолеты] прочь. Это обычная практика. Они проверяют нашу способность прогнать их. Разведка в действии", - сказал летчик российских ВКС Сытник. Сытник так же сказал, что как только США взломают код, используемый российскими С-400, он сможет вмешиваться в свои операции, засорять свои радары статикой или даже заставить его видеть самолеты, которых нет. Также неясно, используют ли все С-400 одни и те же частоты.

Наверное, все секреты они узнать не смогут, но сам факт того, что кто-то даже заявит о том, что наши ПВО не могут сбивать американские самолеты, само по себе подорвет доверие к этому комплексу. Следовательно, количество потенциальных заказчиков может уменьшится. А с другой стороны, мы же хотели продать С-400 Саудовской Аравии, ближайшему союзнику США на Ближнем Востоке, а значит вскрыть наш комплекс является достаточно сложной задачей.
 


  Источник:FMG NEWS

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