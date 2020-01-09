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Туркменистан увеличил экспорт плодоовощной продукции

Туркменистан увеличил экспорт плодоовощной продукции
В Туркменистане в 2019 году выросли экспортные поставки плодоовощной продукции. Если в 2018 году страна поставила за рубеж около 10 тыс. т овощей, то в прошлом году этот показатель достиг до 26 тыс. т. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

— В 2019 году значительно выросли поставки за рубеж томатов — объём их экспорта составил около 16 тыс. т, — говорится в сообщении.

Рост экспорта помидора объясняется тем, что много туркменских фермерских хозяйств выращивают его круглогодично, летом на открытом грунте и в теплицах в холодное время года.

Кроме томатов, за рубеж поставлено более 6 тыс. т фруктов и бахчевых, около 4 тыс. т зернобобовых культур.

Экспорт витаминной продукции принёс туркменским производителям в прошлом году $25 млн.

Напомним, в мае 2019 года компания «Тер онум» — поставщик широкого ассортимента туркменской плодоовощной продукции — получила награду международного форума-выставки экспортёров сезонной сельскохозяйственной продукции в индийском городе Мумбаи.

Осенью прошлого года «Тер Онум» поставила несколько партий дынь Gyzyl Gülaby в Вену (Австрия).

В 2018 году Туркменистан поставил в Россию более 5 тыс. т томатов на $5,8 млн. Из общего объёма импорта туркменских товаров в Россию доля томатов составила 4%.Туркменистан увеличил экспорт плодоовощной продукции





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