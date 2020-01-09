Ион Кику выразил Алексею Гончаруку соболезнования в связи с крушением украинского самолёта в Иране

Молдавский премьер Ион Кику 8 января послал телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Украины Алексею Гончаруку в связи с крушением пассажирского самолёта в Тегеране, где отметил, что в такие неимоверно тяжелые моменты он думает о семьях погибших и выражает им глубокие соболезнования, передаёт

Утром, 8 января случилась страшная трагедия. Украинский лайнер, летевший из Тегерана в Киев, рухнул вскоре после взлёта.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины все, кто был на борту самолёта, погибли. В лайнере были 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Чёрные ящики уже обнаружены.

Также отметим, что лидер Молдовы Игорь Додон ранее выразил соболезнования главе Украины Владимиру Зеленскому и подчеркнул, что он глубоко опечален из-за такой страшной трагедии, которая повлекла за собой столько человеческих жизней. В том числе Игорь Додон просил передать соболезнования семьям погибших людей.

По официальным данным сотрудников аэропорта, возгорание двигателя стало причиной катастрофы.