Ион Кику выразил Алексею Гончаруку соболезнования в связи с крушением украинского самолёта в Иране

Утром, 8 января случилась страшная трагедия. Украинский лайнер, летевший из Тегерана в Киев, рухнул вскоре после взлёта.
По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины все, кто был на борту самолёта, погибли. В лайнере были 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
Чёрные ящики уже обнаружены.
Также отметим, что лидер Молдовы Игорь Додон ранее выразил соболезнования главе Украины Владимиру Зеленскому и подчеркнул, что он глубоко опечален из-за такой страшной трагедии, которая повлекла за собой столько человеческих жизней. В том числе Игорь Додон просил передать соболезнования семьям погибших людей.
По официальным данным сотрудников аэропорта, возгорание двигателя стало причиной катастрофы.