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Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране

Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский 9 января провел рабочее совещание, на котором был заслушан отчет оперативного штаба, занимающегося установлением причины катастрофы украинского авиалайнера Boeing 737 на территории Ирана. Одной из основных задач оперативной службы является анализ ДНК пострадавших в целях идентификации личностей и возвращение на родину тел погибших, сообщает пресс-служба президента Украины.

На данный момент рассматриваются несколько причин авиакатастрофы. Глава Украины отметил, что пока не будет известна точная причина инцидента, не стоит делать поспешных выводов и давать информацию, основанную на недоказанных фактах.

На рабочем совещании под председательством Зеленского присутствовали премьер-министр страны Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, а также чиновники других ведомств.

Исламская Республика Иран сообщила о готовности содействовать украинской стороне в расследовании данного происшествия. 

Родственники пострадавших на данный момент получают необходимую помощь, в том числе и психологическую поддержку. Правительство Украины также осуществит страховые выплаты всем семьям погибших.

Лидер украинского государства 9 января проведет телефонные разговоры с официальными представителями государств, чьи граждане пострадали во время крушения.

В Иран рано утром 9 января прибыли 45 квалифицированных специалистов, которые имеют большой опыт работы на местах авиакатастроф.

Напомним, что пассажирский лайнер авиационной компании МАУ 8 января разбился в Тегеране вскоре после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни. В результате происшествия погибли 176 человек.





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