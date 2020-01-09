Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране

На данный момент рассматриваются несколько причин авиакатастрофы. Глава Украины отметил, что пока не будет известна точная причина инцидента, не стоит делать поспешных выводов и давать информацию, основанную на недоказанных фактах.
На рабочем совещании под председательством Зеленского присутствовали премьер-министр страны Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, а также чиновники других ведомств.
Исламская Республика Иран сообщила о готовности содействовать украинской стороне в расследовании данного происшествия.
Родственники пострадавших на данный момент получают необходимую помощь, в том числе и психологическую поддержку. Правительство Украины также осуществит страховые выплаты всем семьям погибших.
Лидер украинского государства 9 января проведет телефонные разговоры с официальными представителями государств, чьи граждане пострадали во время крушения.
В Иран рано утром 9 января прибыли 45 квалифицированных специалистов, которые имеют большой опыт работы на местах авиакатастроф.
Напомним, что пассажирский лайнер авиационной компании МАУ 8 января разбился в Тегеране вскоре после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни. В результате происшествия погибли 176 человек.