Владимир Путин: «Турецкий поток» укрепит энергетическую безопасность Европы



Событие, которое представляет важность не только для России и Турции, но и для европейских государств, произошло 8 января в Стамбуле. Так прокомментировал Владимир Путин церемонию ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», в которой он был одним из ключевых участников. Российский лидер подчеркнул, что речь идет, в частности, о повышении энергетической безопасности в Европе. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента России.

Российский лидер убежден, что строительство трансчерноморского газопровода отчетливо показывает успешность российско-турецкого стратегического партнерства. Отношения между Москвой и Турцией активно развиваются, даже, несмотря на попытки помешать этому.

Президент подчеркнул, что поставки российского газа на Балканы, в государства Причерноморья окажут благотворное влияние на эти страны. Уровень энергетической безопасности в Европе станет выше.

Владимир Путин уверен в необходимости дальнейшего сотрудничества с Турцией, ведь получают от этого пользу, в конечном счете, народы этих стран.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара и Москва демонстрируют образцовый уровень сотрудничества.