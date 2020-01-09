На парламентские выборы Таджикистана приедут свыше 500 наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Таджикистана ожидает участия свыше 500 международных наблюдателей для мониторинга назначенных на 1 марта 2020 года выборов в нижнюю палату парламента страны. Об этом сообщило интернет-издание ASIA-Plus.
По информации издания, Центризбирком республики направил приглашение на выборы Исполкому СНГ, ОБСЕ, а также ряду стран.
Кроме того, за выборами будут следить около 1000 национальных наблюдателей.
Добавим, что нижняя палата парламента Таджикистана состоит из 63 депутатов, 22 из которых избираются по партийному списку, а 41 ― по одномандатному. Депутаты в Таджикистане выбираются на пять лет.
Предыдущие выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана прошли в марте 2015 года. Тогда за голосованием наблюдали 525 человек, из которых 175 были из стран СНГ, 35 ― представляли Межпарламентскую ассамблею СНГ, 167 ― Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Напомним, что осенью 2020 года в Таджикистане пройдут президентские выборы.