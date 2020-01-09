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На парламентские выборы Таджикистана приедут свыше 500 наблюдателей

На парламентские выборы Таджикистана приедут свыше 500 наблюдателейЦентральная избирательная комиссия (ЦИК) Таджикистана ожидает участия свыше 500 международных наблюдателей для мониторинга назначенных на 1 марта 2020 года выборов в нижнюю палату парламента страны. Об этом сообщило интернет-издание ASIA-Plus.

По информации издания, Центризбирком республики направил приглашение на выборы Исполкому СНГ, ОБСЕ, а также ряду стран.

Кроме того, за выборами будут следить около 1000 национальных наблюдателей.

Добавим, что нижняя палата парламента Таджикистана состоит из 63 депутатов, 22 из которых избираются по партийному списку, а 41 ― по одномандатному. Депутаты в Таджикистане выбираются на пять лет.

Предыдущие выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана прошли в марте 2015 года. Тогда за голосованием наблюдали 525 человек, из которых 175 были из стран СНГ, 35 ― представляли Межпарламентскую ассамблею СНГ, 167 ― Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Напомним, что осенью 2020 года в Таджикистане пройдут президентские выборы.





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