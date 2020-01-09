Президент Казахстана встретился с военно-силовым блоком страны в связи ситуацией на Ближнем Востоке

Глава внешнеполитического ведомства доложил о последних событиях и их влиянии на текущую обстановку в ближневосточном регионе.
Президент Казахстана, проанализировав доклад, высказался категорически против применения военизированной силы, подчеркнул, что на деэскалацию напряжения повлияет сдержанность вовлеченных в конфликтную ситуацию сторон. Президент отметил необходимость применения дипломатических рычагов и привлечения структур безопасности Организации Объединенных Наций в решении сложившейся непростой ситуации.
Глава Казахстана поручил уполномоченным руководителям усилить безопасность зарубежных дипломатических и гуманитарных ведомств страны и их сотрудников, расположенных в государствах, втянутых в конфликтную ситуацию. Отдельно провести меры по обеспечению охраны дипмиссий и дипломатов, международных представительств и иностранных фирм, действующих на территории Казахстана.
Также, президент поручил оперативно работать специальным органам по сбору и анализу информации, в целях национальных интересов государства.