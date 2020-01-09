Представили новое лекарство против многих типов рака

Ученые представили новый подход в лечении рака. Специалисты также объяснили, какую роль в прогрессировании заболевания играет ген FOXM1.

Ученые из Иллинойского университета (США) объявили первые результаты нового подхода в терапии рака молочной железы. Ученые разработали лекарственные соединения, которые подавляют рост опухоли в клетках.

Новые лекарственные соединения блокируют "ген FOXM1", который регулирует активность десятков генов и необходим для пролиферации и развития клеток.

Ученые указывают, что FOXM1 присутствует в раковых клетках значительно чаще, чем в здоровых.

К тому же, наличие гена FOXM1 влияет на степень агрессивности рака груди и других типов опухолей и определяет сложность лечения.



FOXM1 преобладает в злокачественных клетках/Фото: Unsplash

До сих пор не было разработано эффективного ингибитора против FOXM1. Следовательно, ученые представили сразу несколько вариантов.

Наши лекарственные средства хорошо работают у животных. Некоторые эффективны даже при пероральном приеме,

– заявил соавтор исследования Джон Катценелленбоген.

Соединения подавляют рост нескольких наиболее распространенных типов опухолей молочной железы, включая her2-положительный и тройной негативный тип.

Авторы отмечают, что полученные результаты являются перспективными, исследования продолжат.