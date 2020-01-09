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Сколько Украина потеряет денег от запуска "Турецкого потока"


С начала 2020 года Балканские страны начали получать российский газ в обход Украины через "Турецкий поток". Отныне Украина ежегодно будет недополучать около 450 миллионов долларов от транзита газа в Южную Европу и Турцию.

Председатель Оператора ГТС Сергей Макогон во время брифинга рассказал, что эти деньги нельзя назвать убытками, потому что Украина "просто их не заработает".


Как мы будем компенсировать? Мы будем искать новые рынки,
– отметил Макогон.


Кроме того, влияние на макроэкономическую ситуацию наличие транзита газа в остальной Европе оценили в 2% ВВП Украины в год.


Заметим, что в 2020 году объемы транзита российского газа через Украину упадут. Причиной этого является запуск "Турецкого потока". Объемы снижения транзита составят около 15 млрд кубометров.


Важно! Россия строит еще трубопровод в обход Украины на севере – "Северный поток-2". Однако его строительство заморозили из-за санкций США. Все новости о "Северном потоке-2" – читайте здесь.


8 января президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – официально запустили работу газопровода "Турецкий поток". Присутствовали также президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.





Что известно о "Турецком потоке":



  • Российский газ через газопровод "Турецкий поток" с 1 января уже начал поступать в Болгарию.

  • С 5 января российский газ через новую компрессорную станцию ​​"Странджа-2" в Болгарии начали получать Республика Северная Македония и Греция.

  • Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" составляет по 15,75 миллиардов кубических метров. Одна из них предназначена для поставки газа турецким потребителям, другая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

  • Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкей на побережье Турции.

  • Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.



Карта "Турецкого потока"









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