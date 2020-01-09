В андеркарте боя Далакян – Перес состоится необычный боксерский турнир

Организаторы решили провести турнир "Ты – чемпион", в формате которого восемь боксеров проведут трехраундовые бои. Победитель же будет определен по олимпийской системе – четвертьфиналы, полуфиналы и финал.
Такой турнир призван открывать новые имена в боксе и пользуется популярностью в США и Великобритании. А в Украине состоится впервые, заверили организаторы.
Расписание боев
Вадим Титаренко (Харьков) – Руслан Белинский (Беляевка)
Никита Рыбка (Харьков) – Игорь Садовник (Одесса)
Радион Гузько (Каменское) – Сергей Сорока (Краснокутск)
Артем Корниенко (Миргород) – Артем Судоплатов (Павлоград)
Турнир состоится в рамках полусреднего веса (67,7 килограмма).